Как в Беларуси сделать ПЦР-тест максимально быстро? Проверяем лаборатории

Новости Беларуси. Одновременно с ростом заболеваемости COVID-19 увеличивается поток желающих сделать ПЦР-тест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди сетуют на большие очереди в лабораториях и отсутствие возможности записаться на тестирование быстро. При этом Минздрав запретил делать тесты на коронавирус двум частным лабораториям. С чем это связано и есть ли решение проблемы, знает Юлия Стриго. В нынешнее время при необходимости уехать из страны обязательным и, пожалуй, первым пунктом стоит ПЦР-тест. Однако все чаще люди говорят о внушительных очередях на пути к лаборатории.

Ольга Лукашова:

Учреждение по адресу Долгиновский тракт, 160. Я приехала туда, там была очередь, было волнение, потому что уже выбирать другое учреждение времени не было. Но, как ни странно, пришлось немного подышать свежим воздухом – около 40, 45 минут. Персонал был крайне вежливым, шел навстречу. И через полтора часа вся процедура была завершена. Чтобы сдать ПЦР-тест в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, действительно, придется отстоять очередь на улице. Учреждение этого не скрывает и даже предупреждает на своем сайте.

Скажите, я на сайт ваш заходила, на главной странице указано, что очередь на улице, да?

– Да.

– А с чем это связано, такие очереди большие?

– Ну, можете и два часа стоять на улице. Проблема в небольшом помещении, отведенном именно под эту процедуру. Плюс, через центр проходит много доноров. Поэтому такие ограничения во благо безопасности.

– Завтра у нас все расписано. 26-е – ближайшее есть, воскресенье.

– А, по выходным тоже можно, да?

– Только в воскресенье. Чтобы ПЦР-тестирование сделать доступнее, Минздрав утвердил график работы нескольких лабораторий и в выходные дни. Но и этот инструмент не справляется с количеством пациентов. Нюанс еще и в том, что люди в основном выбирают лабораторию, которая чаще «на слуху». Чтобы сократить время ожидания, желательно выбирать лаборатории, отдаленные от центра города, а на крайний и срочный случай – обратиться в региональные медучреждения. Как показывает практика, там количество пациентов куда меньше.

Юлия Стриго, корреспондент:

При срочной потребности сделать ПЦР-тест любой человек первым делом обращается к поиску в интернете. Пройдя по первым ссылкам, впечатляешься разнообразием предложений: ПЦР-тест за один день, экспресс-доставка результатов, помощь в оформлении справки. Но за это все интернет-спасатели требуют не маленькую сумму денег. Одним из таких сейчас попробуем позвонить и узнать подробнее об их услугах. Девушка, здравствуйте. Мне нужно сделать срочно ПЦР-тест, зашла к вам на сайт. Сервисный сбор. Можете пояснить, что это такое?

– Это оплата наших услуг. То есть мы вас записываем, готовим все документы, сопровождаем вас в лаборатории полностью.

– А можете сориентировать? Если по-срочному делать, чтобы в этот же день пришел результат и с доставкой на дом, сколько по деньгам это будет? 30 рублей – экспресс-доставка, 30 рублей – сервисный сбор, 60 рублей вы оплачиваете на сайте через карту, в самой лаборатории оплачиваете уже ПЦР. ПЦР по стоимости 40. если нужен QR-код, то QR-код дополнительно 6 рублей.

В результате свыше 100 рублей придется заплатить так называемым посредникам. Они вместо вас выберут место проведения теста, забронируют дату и время. Если запрос такой – вот вам и предложение, правда, в два раза дороже. Напомню, для белорусов ПЦР-тест напрямую не превысит 50 рублей.

Записаться было очень легко, потому что записывался сегодня утром, и сразу записали. До 12, на самом деле, думал, что не успею, так еще и успел быстренько. Очереди нет.

Тест мне нужен для выезда в Россию. Да, конечно, сложности есть, потому что нужно мониторить даты. Но, если прочитать все на сайте, в принципе, с какого числа по какое открывается, ты сам знаешь свою дату отъезда, то, в принципе, сложностей никаких нет. Ты записываешься, и все. На эту дату, на свободное время. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии сегодня не многолюдно. В очереди семь человек. Процесс быстрый. В регистратуре оформление документов, далее здесь же оплата теста и непосредственно забор материала. В среднем ежедневно процедуру здесь проходит порядка 150 человек.

Марина Бондарь, заведующая внебюджетным отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

У нас запись предварительная на сайте. То есть можно зайти на сайт, записаться на нужное время. Но если, допустим, времени там нет необходимого, человек к нам пришел, он по очереди прошел в регистратуру, мы также этот прием осуществим и сделаем необходимые ему исследования. Нужно мониторить онлайн, потому что люди записываются, а потом могут свою запись отменить, не всегда позвонив при этом. В РНПЦ поток людей также разделен. Группы, которые пришли по заявке от туроператов, проходят исследование в соседнем помещении.

Мы собираемся улетать в отпуск буквально в пятницу, мы делаем через агентство, нас записали без проблем. Пришли, уже второй раз здесь делаем и все по времени сразу нам делают, за пять минут максимум. Ранее туроператоры тесно сотрудничали с частными медцентрами, однако Минздрав приостановил их работу в связи с выявленными нарушениями. Теперь турфирмы заключают договоры с государственными клиниками, на клиентах это никак сказалось.