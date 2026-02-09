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МВД: мошенники начали чаще использовать ИИ в схемах обмана

09 февраля 2026 07:33
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Злоумышленники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для противоправных действий против граждан. Об этом предупреждают в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виртуальный круг общения становится главным инструментом мошенников: они получают доступ к аккаунтам в мессенджерах и соцсетях, изучают контакты потенциальной жертвы. Затем генерируют ее фото, видео и голосовые сообщения. 

МВД: мошенники начали чаще использовать ИИ в схемах обмана-2

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:
Чаще всего это связано с предложением предоставления реквизитов банковских платежных карт либо перечисление денежных средств в адрес тех реквизитов, которые непосредственно уже указывает злоумышленник. Наши потерпевшие представляют, что ведут общение с хорошо знакомым человеком, и с учетом такого достаточно активного воздействия на них путем голоса, фото, предоставления какой-то иной информации осуществляют именно те действия, которые злоумышленники хотят.

Чтобы защитить себя, используйте надежные и разные пароли, включайте двухфакторную аутентификацию. При малейшем сомнении задайте собеседнику вопросы, ответы на которые знаете только вы двое, или свяжитесь другим способом. Если вы стали жертвой преступления – звоните по телефону 102 или обращайтесь в чат‑бот МВД «Мы всегда рядом».

# Интернет-мошенничество # Мошенничество # МВД Беларуси

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