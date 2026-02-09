Белорусские тепличные хозяйства активно переходят на новый технологический уровень. Современные комплексы с дополнительным освещением позволяют получать несколько урожаев в год, стабильно снабжая внутренний рынок свежими овощами и снижая зависимость от импорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особая гордость предприятия – высокие (шестиметровые) теплицы, они позволяют эффективно использовать агролампы, которые называют «вторым солнцем». На полутора гектарах размещено пять тысяч электролучей. Такая технология кардинально меняет традиционный сельскохозяйственный цикл: сейчас в хозяйстве собирают два урожая огурцов в год. В конце февраля планируется начало высадки томатов.

Яркий пример модернизации – сельхозпредприятие «Рассвет имени Орловского». Из десяти гектаров действующих теплиц – три уже обновлены. В новых комплексах – оптимальные условия для выращивания качественной продукции: компьютер контролирует ключевые параметры – температуру, влажность, вентиляцию и освещение. Растения выращиваются в минеральной вате с индивидуальной системой капельного орошения.

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината предприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Около тонны мы в первый раз соберем. У нас растения разных в возрасту. Такая шла модернизация: одновременно мы и посеялись, и модернизировались, и получается одна половинка у нас постарше растений, которых сейчас мы будем вести сбор, а вторая у нас помладше. Недельки через две мы будем только снимать урожай.

Три года назад глава государства поставил задачу обеспечить белорусов отечественными овощами круглогодично. Разработана специальная программа поддержки тепличных хозяйств, ориентированная на внедрение современных технологий выращивания с дополнительным освещением. Сегодня по такому принципу работают уже 10 тепличных комбинатов страны.

Важной мерой государственной поддержки стало снижение тарифа на электроэнергию для этих предприятий. Благодаря комплексу принятых мер свежие овощи стали доступнее для потребителей, а отечественное производство – более конкурентоспособным.