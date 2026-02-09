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В Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники

09 февраля 2026 07:42
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С заботой о пациентах: в Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники. В 2026 году учреждение отмечает 50-летие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники-2

Существенно преобразился внешний облик здания. Обновлены врачебные кабинеты – они стали значительно просторнее, что позволило разместить современную медицинскую технику. Также внедрили информационные технологии. Особое внимание уделили комфорту пациентов. В поликлинике появилась «смарт-регистратура»: увеличилось число окон для обращений, организованы удобные зоны ожидания. Что касается медперсонала, то здесь работают уникальные для региона специалисты. Расширяется перечень услуг.

В Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники-4

Алла Поддубняк, заведующая Брестской областной консультативной поликлиникой Брестской областной клинической больницы:
В течение последнего года у нас был открыт ряд новых областных центров, которые не существовали ранее в области. Это центр патологии гемостаза для пациентов гематологического профиля. Ряд центров для пациентов неврологического профиля. В частности, кабинет для оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом. В 2025 году был открыт центр липидного обмена, важный социально значимый проект, ввиду оказания надлежащей медицинской помощи пациентам кардиологического профиля.  

В Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники-6

Новый центр по лечению проблем стопы ориентирован на пациентов с тяжелыми формами диабета. В ближайшее время здесь появится современное лазерное оборудование. Кроме того, в поликлинике функционирует единственный в регионе кабинет по настройке и программированию кардиостимуляторов. Важно, что вся высокотехнологичная помощь – от установки до обслуживания – предоставляется пациентам бесплатно.

В Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники-8

Инна Журавлевич, врач-кардиолог кабинета программирования кардиостимуляторов:
Ежегодно имплантируются в каждую область от 400 до 500 человек в год. Происходят имплантации, поэтому все эти люди, им требуется программация. Это только по показаниям. И это бесплатная услуга для белорусов. И постановка, и замена, то есть, конечно, бесплатно. Иногда сами люди спрашивают, а влияет ли возраст? Моей маме 90, а поменяют ли ей? Нет, это без возраста, нет ограничений возрастных.

Ежегодно поликлинику посещают около 155 тысяч человек, причем более половины из них – жители отдаленных сел и деревень Брестской области. Благодаря проведенной реконструкции, теперь они могут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

# Медицина

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