С заботой о пациентах: в Бресте завершилась масштабная реконструкция областной консультативной поликлиники. В 2026 году учреждение отмечает 50-летие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно преобразился внешний облик здания. Обновлены врачебные кабинеты – они стали значительно просторнее, что позволило разместить современную медицинскую технику. Также внедрили информационные технологии. Особое внимание уделили комфорту пациентов. В поликлинике появилась «смарт-регистратура»: увеличилось число окон для обращений, организованы удобные зоны ожидания. Что касается медперсонала, то здесь работают уникальные для региона специалисты. Расширяется перечень услуг.

Алла Поддубняк, заведующая Брестской областной консультативной поликлиникой Брестской областной клинической больницы: В течение последнего года у нас был открыт ряд новых областных центров, которые не существовали ранее в области. Это центр патологии гемостаза для пациентов гематологического профиля. Ряд центров для пациентов неврологического профиля. В частности, кабинет для оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом. В 2025 году был открыт центр липидного обмена, важный социально значимый проект, ввиду оказания надлежащей медицинской помощи пациентам кардиологического профиля.

Новый центр по лечению проблем стопы ориентирован на пациентов с тяжелыми формами диабета. В ближайшее время здесь появится современное лазерное оборудование. Кроме того, в поликлинике функционирует единственный в регионе кабинет по настройке и программированию кардиостимуляторов. Важно, что вся высокотехнологичная помощь – от установки до обслуживания – предоставляется пациентам бесплатно.

Инна Журавлевич, врач-кардиолог кабинета программирования кардиостимуляторов:

Ежегодно имплантируются в каждую область от 400 до 500 человек в год. Происходят имплантации, поэтому все эти люди, им требуется программация. Это только по показаниям. И это бесплатная услуга для белорусов. И постановка, и замена, то есть, конечно, бесплатно. Иногда сами люди спрашивают, а влияет ли возраст? Моей маме 90, а поменяют ли ей? Нет, это без возраста, нет ограничений возрастных.

Ежегодно поликлинику посещают около 155 тысяч человек, причем более половины из них – жители отдаленных сел и деревень Брестской области. Благодаря проведенной реконструкции, теперь они могут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.