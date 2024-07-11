Приветствия со всего мира направляют гостям и участникам «Славянского базара в Витебске»

Без преувеличения самое ожидаемое международное культурное событие лета! Этим вечером в городе на Двине прозвучат фанфары торжественного открытия фестиваля искусств «Славянский базар», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум под знаком василька вот уже более трех десятков лет звучит на разных языках. За эти годы он обрел мировое имя и стал не только национальным брендом нашей страны, но и площадкой для истинного творчества, достойной альтернативой политизированным международным песенным конкурсам. Об искренней любви к белорусскому фестивалю искусств говорят и приветственные послания, поступающие в адрес гостей и участников «Славянки» со всего мира. Свое восхищение музыкальным форумом в видеоприветствии выразил заместитель министра культуры Колумбии Хорхе Зорро.

Хорхе Зорро, заместитель министра культуры Колумбии:

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» давно стал культурным событием международного масштаба. И с каждым годом разнообразная география его гостей и участников становится все больше. Для меня большая честь выразить свою привязанность и восхищение культурами и искусствами, представленными на этом форуме. Искусство не знает границ. Подобные совместные культурные мероприятия, несомненно, вносят значительный вклад в развитие плодотворного сотрудничества, способствуют взаимному духовному обогащению и сближению народов разных стран. Искренние поздравления по случаю праздника искусства поступили и от министра культуры Сербии. Он отметил, что фестиваль с каждым годом растет и развивается.