Как обеспечивается безопасность в школах Минска? Узнали у депутата Мингорсовета о современных технологиях

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Насколько активно используются современные технологии для обеспечения безопасности? Вы упомянули системы видеонаблюдения. Может быть, есть какие-то тревожные кнопки или приложения для оперативной связи с родителями? Может быть, есть уже какие-то отзывы? И какие наиболее популярные методы обеспечения именно физической безопасности в школах Минска?

Дмитрий Бектяшкин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Если мы говорим об обеспечении безопасности образовательного процесса и о том, что необходимо использовать современные технологии, то действительно их необходимо использовать. При этом ни в коем случае, на мой взгляд, не отказываться от уже старых проверенных способов. В большинстве школ, начиная с 2021 года, произошло подключение систем видеонаблюдения и установки видеокамер, которые подключены к республиканской базе МВД. Но большинство школ еще до этого, задолго до, в течение нескольких лет, создавали свою систему видеонаблюдения. Такую систему создали и мы. Мы установили камеры внутри школы и установили камеры по периметру школы для того, чтобы контролировать территорию.

При этом, совершенствуя безопасность и совершенствуя пропускной режим, мы были озабочены, конечно, проблемой обеспечения безопасности запасных входов. Традиционно запасные входы закрывались на замке, но правила пожарной безопасности требуют, чтобы они были во время учебного процесса открыты. Мы можем представить, какой соблазн был у тех детей, которые, может быть, не хотели находиться на уроках, когда начиналась весна, им хотелось погулять, они могли воспользоваться предоставленной возможностью и покинуть школу. Это очень опасно. Поэтому мы установили электромагнитные замки, которые в случае опасности, в случае срабатывания пожарной сигнализации автоматически открываются. При этом по требованию пожарного надзора и сотрудников МЧС возле каждой двери запасного выхода была установлена еще и индивидуальная кнопка для разблокирования данной конкретной двери. И, конечно же, то, о чем вы сказали, тревожная кнопка была с момента основания школы, после того, как охрана перешла в ведение Департамента охраны, то, естественно, и тревожная кнопка, уже работают с ней сотрудники Департамента охраны.