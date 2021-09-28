«Это одна из самых тяжёлых травм». Насколько страшен перелом шейки бедра и как после него восстановиться?

По статистике, переломы шейки бедра составляют до 6 % от числа переломов всех костей скелета. Неудачное падение, ДТП и занятия экстремальными видами спорта – вот самые распространенные причины этой травмы. Многие считают такое повреждение практически приговором. Так ли страшен перелом и можно ли после него восстановиться?

Владимир Малец, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 6-й городской клинической больницы г. Минска:

На самом деле, существует более развернутый диагноз – перелом проксимального отдела бедра, а он уже подразделяется на перелом шейки бедра, чрезвертельный, подвертельный переломы. Соответственно, это одна из самых тяжелых травм.

В группе риска осложнений после травмы – пожилые люди. С возрастом кости становятся более хрупкими, а значит получить серьезный удар при падении легче в разы. Реже с переломом шейки бедра сталкивается молодежь. Повреждение кости сопровождается многими симптомами. Самый явный из них – резкая боль.

Владимир Малец:

Первое – пациент не может встать, он не может именно поднять ногу. Как правило, при этом еще существует укорочение ноги за счет бедренного компонента на 3-4 сантиметра. И, понятно, выраженный болевой синдром.

Перелом шейки бедра излечим. В зависимости от характера травмы и возраста пациента назначается определенный вид операции, которые для граждан Республики Беларусь проводятся бесплатно. Уже в первые дни после хирургического вмешательства пациент начинает передвигаться на костылях. А период полного восстановления в среднем занимает не более полугода.

Владимир Малец:

Если это перелом шейки бедра, то идет эндопротезирование – тотальное либо однополюсное протезирование тазобедренного сустава. При переломах проксимального отдела бедра, чрезвертельных и подвертельных переломах идет остеосинтез различных металлоконструкций типа динамического бедренного стабилизатора, гамма-гвоздь интрамедуллярный – малоинвазивная методика лечения, которая позволяет достичь хороших результатов и активизировать пациента фактически уже в первые дни после операции. Если все же падения избежать не удалось, крайне важно правильно оказать первую помощь. Прежде всего следует обездвижить конечность, дать пациенту обезболивающее и немедленно вызвать скорую. Уберечься от травмы поможет профилактика.