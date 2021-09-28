Запомнить, где находятся 118 районов. Студенты рассказали об участии в чемпионате по сбору спилс-карты Беларуси
Брестский, Лунинецкий, Минский районы – все это пазлы одной картины с красноречивым названием Беларусь. Сложить Синеокую из множества мозаик предложили студенческим отрядам на чемпионате по скоростному сбору спилс-карт от БРСМ. 50 команд, более 150 участников со всей страны воссоздавали свою географию успеха. Выяснилось, что лучшие краеведы учатся в БНТУ. 6 минут 27 секунд – настоящий рекорд, который привел команду «Сердце Политеха» к победному первому месту.
Вячеслав Гарновский, студент БНТУ, победитель чемпионата по скоростному сбору спилс-карт:
У нас была специальная тактика. Было три человека в команде, каждый собирал по две области, а потом мы просто все совместили. Поучили все районы, я сам рисовал свои области, расписывал несколько раз районы, делал контурные карты.
Всего лишь одна секунда отделяла еще одну команду вуза от заветного пьедестала. Как итог – второе призовое место.
Даниил Круков, студент БНТУ, призер чемпионата по скоростному сбору спилс-карт:
Довольно интересно их собирать, учить районы. Это ознакомление с Беларусью, как игра, вызывает интерес. Очень увлекательно было собирать это на соревнованиях, учить, готовиться.
Спилс-карта Беларуси – это набор магнитных элементов в форме районов республики, которые на специальной магнитной доске складываются в общую карту страны. Чтобы обойти соперников, необходимо было изучить все края родины. Ребята продемонстрировали феноменальные знания.
Егор Никитин, секретарь БРСМ БНТУ:
Для нас вдвойне приятно, что первый чемпионат, первые рекорды – именно две команды из БНТУ. В чем его суть? Сплочение ребят, организация досуга. Мы к этому чемпионату подошли очень ответственно. Собирали ребят, собирали здесь карты, они учили области, районные центры Беларуси. Несколько дней пришлось упорно готовиться, чтобы достичь такого результата.
Леонид Шлык, студент БНТУ, победитель чемпионата по скоростному сбору спилс-карт:
Мне понравилось это мероприятие. Оно интересное и в то же время познавательное. Можно сказать, мы выучили все 118 районов нашей Беларуси. Мне кажется, такие мероприятия нужно делать чаще и больше, на разные темы.
Напомним, открытый чемпионат проходил во второй день республиканского форума «Молодость. Труд. Единство», посвященного Дню народного единства. А уже в октябре стартуют очередные соревнования.