Запомнить, где находятся 118 районов. Студенты рассказали об участии в чемпионате по сбору спилс-карты Беларуси

Брестский, Лунинецкий, Минский районы – все это пазлы одной картины с красноречивым названием Беларусь. Сложить Синеокую из множества мозаик предложили студенческим отрядам на чемпионате по скоростному сбору спилс-карт от БРСМ. 50 команд, более 150 участников со всей страны воссоздавали свою географию успеха. Выяснилось, что лучшие краеведы учатся в БНТУ. 6 минут 27 секунд – настоящий рекорд, который привел команду «Сердце Политеха» к победному первому месту.

Вячеслав Гарновский, студент БНТУ, победитель чемпионата по скоростному сбору спилс-карт:

У нас была специальная тактика. Было три человека в команде, каждый собирал по две области, а потом мы просто все совместили. Поучили все районы, я сам рисовал свои области, расписывал несколько раз районы, делал контурные карты. Всего лишь одна секунда отделяла еще одну команду вуза от заветного пьедестала. Как итог – второе призовое место.

Даниил Круков, студент БНТУ, призер чемпионата по скоростному сбору спилс-карт:

Довольно интересно их собирать, учить районы. Это ознакомление с Беларусью, как игра, вызывает интерес. Очень увлекательно было собирать это на соревнованиях, учить, готовиться.

Спилс-карта Беларуси – это набор магнитных элементов в форме районов республики, которые на специальной магнитной доске складываются в общую карту страны. Чтобы обойти соперников, необходимо было изучить все края родины. Ребята продемонстрировали феноменальные знания.

Егор Никитин, секретарь БРСМ БНТУ:

Для нас вдвойне приятно, что первый чемпионат, первые рекорды – именно две команды из БНТУ. В чем его суть? Сплочение ребят, организация досуга. Мы к этому чемпионату подошли очень ответственно. Собирали ребят, собирали здесь карты, они учили области, районные центры Беларуси. Несколько дней пришлось упорно готовиться, чтобы достичь такого результата.