Грунт будет выниматься из-под воды. Как продвигается реконструкция набережной в Бресте, рассказал прораб

Новости Беларуси. В Бресте планируют связать центр и Брестскую крепость единой набережной. Уже стартовал новый этап реконструкции. Протяженность пешеходной зоны вдоль реки Мухавец увеличится почти на полкилометра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы ведутся несколько лет. Уже готово больше двух километров. Велосипедные дорожки для активного отдыха, зона для вечернего променада и близость к природе в городских условиях. По задумке авторов, набережная должна стать уникальной для Беларуси – самой протяженной и благоустроенной.

Прокладка пешеходной зоны вдоль реки – процесс трудоемкий и дорогостоящий. На новом этапе строители оборудуют причал для малогабаритного речного транспорта и летний амфитеатр. Здесь не будет привычной бетонной стены, а сохранится природный ландшафт. Сейчас идут самые сложные работы – сваи в шесть метров загнаны под воду. По сути, строители воюют с природой за сушу.

Сергей Луцкий, прораб филиала СУ 158 Стройтреста № 8 Бреста:

Идем в воде. Потом грунт, который находится в воде, насыпанный, будет выниматься из-под воды, и будет образовано днище реки Мухавец в первоначальном виде.

Нина Пекун, жительница Бреста:

Очень красивая стала набережная, ухоженная. Очень приятно ходить, отдыхать. Я почти ежедневно сюда наведываюсь. Во-первых, полюбуешься красотой нашей природы родной. Очень красиво, очень много здесь лебедей, утки плавают, лилии цвели. Очень красиво. И я только за, чтобы продлили к Брестской крепости. Потому что надо в обход ходить на Московскую, а так прямо прогулялся, посмотрел и вспомнил историю, полюбовался всем этим. Без истории у нас нет смысла жизни. Историю нужно всегда помнить.