Как устроен профилакторий для телят? Вот какие условия создают для животных на белорусском предприятии

Работы начались в мае. Уже забетонирована основная площадка, установлены металлические стойки, подготовлена кровельная система. Помещение будет просторным и светлым. Для телят создадут комфортные условия: каждому – индивидуальный домик, подстилка. Выпаивать будут с помощью молочного такси. Обслуживать молодняк будут два оператора.

Виталий Курячев, директор сельхозпредприятия «Новое житье»:

Задумка была по областной программе сделана, в первую очередь для того, чтобы хозяйства делали централизованное выращивание молодняка, чтобы улучшилась сохранность его, чтобы улучшились условия содержания животных и условия работы для персонала комплекса. С вводом строительства этого профилактория у нас здесь, в комплексе, будет законченный цикл выращивания молодняка и до того момента, когда коровка начнет давать молоко.