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Как устроен профилакторий для телят? Вот какие условия создают для животных на белорусском предприятии

23 августа 2022 15:15
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Новости Беларуси. На молочно-товарном комплексе «Семеновичи» сельхозпредприятия «Новое житье» ведется строительство профилактория для телят. Рассчитано оно на 250 голов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как устроен профилакторий для телят? Вот какие условия создают для животных на белорусском предприятии-1

Работы начались в мае. Уже забетонирована основная площадка, установлены металлические стойки, подготовлена кровельная система. Помещение будет просторным и светлым. Для телят создадут комфортные условия: каждому – индивидуальный домик, подстилка. Выпаивать будут с помощью молочного такси. Обслуживать молодняк будут два оператора.

Как устроен профилакторий для телят? Вот какие условия создают для животных на белорусском предприятии-4

Виталий Курячев, директор сельхозпредприятия «Новое житье»:
Задумка была по областной программе сделана, в первую очередь для того, чтобы хозяйства делали централизованное выращивание молодняка, чтобы улучшилась сохранность его, чтобы улучшились условия содержания животных и условия работы для персонала комплекса. С вводом строительства этого профилактория у нас здесь, в комплексе, будет законченный цикл выращивания молодняка и до того момента, когда коровка начнет давать молоко.

Как устроен профилакторий для телят? Вот какие условия создают для животных на белорусском предприятии-7

В дальнейшем профилакторий обустроят молочной кухней с холодильной установкой. Для животноводов появится отдельная комната.

# Сельское хозяйство # общество # Виталий Курячев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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