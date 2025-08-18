В 2025 году в Минске запланирован ввод в эксплуатацию свыше 700 тыс. кв. м жилья

В Минске активно ведется строительство жилья. Только в Партизанском районе в 2025-м году запланирован ввод в эксплуатацию порядка 34 тысяч квадратов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жилые дома возводят и в границах улиц Карвата, Геологической и Связистов.

Здесь уже сданы в эксплуатацию 4 многоэтажки. Их общая площадь – около 30 тысяч квадратных метров. Всего планируют возвести 8 новостроек. Сейчас специалисты занимаются монтажом пятого дома. Строители ведут работы по закрытию контура и завершению кровли. Параллельно создается инфраструктура: спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Также рядом разместятся три паркинга. Каждый почти на 300 машино-мест.

Андрей Гонтарев, заместитель главы администрации Партизанского района:

Есть еще одна перспективная площадка – микрорайон № 1. Вдоль улицы Геологической планируем приступить к застройке в текущем году. Там предусмотрено строительство почти 36 тысяч квадратных метров жилья, это 5 жилых домов. Мы завершаем строительство детского сада на 230 мест в районе улиц Ключевая, Таежная. И в текущем году планируется ввести объект в эксплуатацию.

Внимание уделяют и обновлению жилфонда. В этом году в Партизанском районе запланирован капитальный ремонт более 40 многоквартирных домов. А это свыше 100 тысяч квадратных метров жилья.