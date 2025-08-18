Около 18 тыс. выпускников вузов трудоустроены по распределению в 2025-м
Для выпускников последний месяц лета – начало новой жизни. Молодые люди делают свои первые шаги в карьере. На рабочие места они отправились со свежими знаниями, горящими глазами и стремлением покорять новые вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году по распределению трудоустроено около 18 тысяч человек, окончивших высшие учебные заведения. А это значит, что молодые специалисты появились в каждом уголке страны.
Юлия Мычка – о перспективных кадрах и их вкладе в будущее страны.
Энергия молодых кадров нужна по всей стране. Особенно ее ждут в районах. В Славгородский на свои первые рабочие места прибыли 44 выпускника. 11 из них пополнили ряды строительной отрасли и сразу окунулись в гущу событий. Параллельно в райцентре идут две ключевые стройки, жилой дом и объект особой важности – первый в Славгороде бассейн. Более тысячи квадратов с двумя чашами для взрослых и детей. Воплощение мечты для 13 тысяч жителей.
Андрей Харалдин, главный инженер Славгородской ПМК:
Не было ни одного дня такого, чтобы в городе меня кто-то не остановил, не спросил: когда мы уже пойдем в этот бассейн? Когда мы начнем плавать? В соседнем районе есть бассейн, и много славгородских людей туда ездит, и даже я с семьей, с детьми ездил. Зачем, если это будет рядышком и это будет то, что построено собственными руками?
Каменщик четвертого разряда Иван Антоненко понимает цену этому объекту как никто. Он местный, и потому быть причастным к такой стройке вдвойне приятно.
Иван Антоненко, каменщик Славгородской ПМК:
Самое приятное то, что приходишь в начале стройки по колено в грязи, уходишь с красивого объекта по окончании работы.
Иван Антоненко пошел по стопам отца, который всю жизнь проработал строителем. Первый опыт созидания получил еще в детстве. Все вместе строили семейный дом. Справились быстрее, чем ожидали.
Иван Антоненко:
Сами будем приходить, купаться. Интересно. Хотим уже достроить и поплавать.
Уже завтра новый фронт работ. На стройку везут партию кирпича. И тогда молодые каменщики, которые сегодня утепляют фасад и благоустраивают территорию, наконец покажут мастерство не на учебном полигоне, а реальном объекте.
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