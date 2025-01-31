Столбцовский район посетили участники «Звёздного похода» по местам боевой и трудовой славы

«Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы отправился в вояж по Беларуси. В этом году патриотический тур посвятили 80-летию Великой Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В навигаторе патриотов 11 маршрутов. К примеру, студотряд «Багратион» посетил Столбцовский район. Участники минутой молчания почтили память защитников Родины, к подножию мемориального комплекса легли цветы. В братской могиле похоронены более полутысячи воинов-освободителей, в том числе и уроженцы Казахстана.

Диана Кусаинова, участница отряда «Багратион» (Казахстан):

500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, из них 84 заслужили это звание за освобождение Беларуси. У меня исторический факультет, но археология и этнология, это научная сфера. Очень ценно про общую историю узнать в другой стране. И это какой-то опыт для будущего археолога, мне кажется.