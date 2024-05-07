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Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры

07 мая 2024 19:00
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Достижение реального технологического суверенитета республики в условиях санкций – целевая и стратегическая задача. Одним из инструментов ее достижения являются инновационные фонды. Эффективность использования средств 7 мая обсудили на заседании Президиума Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры-1

Еще одна тема, которой уделили внимание, – строительство. А точнее, вопрос о мерах по кардинальному упрощению этого процесса. Разобраться с этой проблемой поручил глава государства. Проблема стоит довольно остро: зачастую возведению объектов мешает излишняя бюрократия. Поэтому Президент поставил задачу: сократить обязательные требования для застройщиков и выработать единую систему. За последние 2 года в данном направлении проведена значительная работа. На заседании рассмотрели подготовленные предложения Минстройархитектуры. Пока существуют разногласия, однако вне зависимости от того, какие решения будут приняты, безопасность всегда будет в приоритете.

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры-4

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Вне зависимости от того, по какому варианту будет реализовываться строительный процесс, безопасность все равно должна остаться на высоте. Если проектно-сметная документация, которая была разработана и проверена экспертизой на соответствие этой безопасности, то следующий этап построить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, которая прошла в установленном порядке экспертизу. Что дает возможность Госстройнадзору просто сравнить возведенный объект с разработанной документацией, которая прошла экспертизу. Именно поэтому мы считаем, что на финальной стадии все остальные надзорные органы на сегодняшний день излишни. Поэтому вот она, суть упрощения при соблюдении и обеспечении безопасности объекта.

Также Роман Головченко подчеркнул, что оптимизация сроков решения земельных вопросов позволит сократить время строительства. Впоследствии предложения Минстройархитектуры будут формализованы в нормативно-правовые акты.

# Строительство # общество # Руслан Пархамович

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