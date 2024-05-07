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Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны

07 мая 2024 18:58
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Гордые знамена для особенных городов. Список населенных пунктов, которые вошли в историю как цитадели отваги и бесстрашия в годы Великой Отечественной войны, стал длиннее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году еще 9 белорусских городов награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Один из них – Осиповичи, крупный железнодорожный узел на границе Могилевской и Минской областей. Таким он был и в военное время. Немало железнодорожников ушли в подполье и партизанские отряды, помогали освобождать город и район. А о подвиге тех, кто защищал его, сегодня напоминают десятки улиц, названных в честь героев.

Страницы истории этого партизанского края листала Юлия Мычка.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-1

В самом центре экспозиции о партизанском движении из сотни фотографий выделяется этот снимок. Словно со школьного альбома он намекает на возраст одной из самых юных партизанок Осиповичского района. Когда Риму Кунько зачислили в хозяйственную роту, ей было всего 14. Рядом фото Бориса Дмитриева. Москвич-комсолец прибыл в Осиповичи обучать прорывной, диверсионной деятельности партизан. Рима ходила за молодым командиром (как позже расскажут в мемуарах боевые товарищи) «хвостиком» и внимала каждому слову.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-4

Мария Саканцева, старший научный сотрудник Осиповичского районного историко-краеведческого музея:
Она не хотела стоять у котлов, потому что до 1943 года женщин больше на хозработах держали, все-таки женщины. Пытались беречь. Она сказала: я пришла воевать за братьев, я не буду стоять у котлов. Научилась всему, чему могла, у Бориса и сбежала, взяв некоторое количество взрывчатки. И самостоятельно заминировала пути и взорвала эшелон, одна пустила под откос, девчонка 14 или 15 лет.

Подробности в видео.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-7

События, которые развернулись на осиповичском железнодорожном узле в ночь с 29 на 30 июля 1943-го, вполне могут стать ярким сюжетом для современных кинобоевиков. Позже этой самой крупной в истории Великой Отечественной сухопутной диверсии дадут название «Огненная ночь». Ее зажжет 26-летний Федор Крылович – железнодорожник и простой электромонтер из Осиповичей. Всего за один день он вошел в историю «Рельсовых войн». В бидонах с черникой подпольщики ему передали мины. Несколько дней он будет носить их в своем рабочем чемодане, пока немцы не отправят его на ремонт семафора.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-10

Юрий Шевченко, ветеран железнодорожного транспорта Осиповичской дистанции сигнализации и связи:
Подошли к часовому, часовой проверил этот ящик. Он не знал, что ящики имеют двойное дно. И вот в сопровождении этого немца он шел на устранение семафора. Немец особого внимания на него не обращал, он одну из мин прицепил к цистерне с бензином.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-13

В результате пожара сгорело четыре эшелона, в том числе пять паровозов, 67 вагонов снарядов и авиабомб, полсотни единиц разной техники: от танков до цистерн с горючим. А история с «идеальной диверсией» небывалых масштабов, виновника которой фашисты так и не вычислили, стала легендой.

Пустила под откос вражеский эшелон в 14 лет! Вспоминаем подвиги партизанов Осиповичского района в годы войны-16

Юлия Мычка, корреспондент:
О том, что земляки помнят о подвиге Федора Крыловича, говорит один простой факт – подножия памятника железнодорожном вокзале никогда не бывает пустым. Люди, возвращаясь с дач, не жалеют цветов для героя.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Мычка

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