Говорили о последствиях потребления наркотиков и ответственности за оборот – второй день «Недели здоровья»

Новости Беларуси. Количество преступлений, связанных с наркотиками в молодежной среде, за 2021 год увеличилось почти в три раза по сравнению с 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О последствиях наркопотребления, ответственности за незаконный оборот психотропов и возможностях получить квалифицированную помощь специалистов в случае, если человек уже пристрастился к запрещенным веществам, говорили 5 апреля во время большого открытого диалога «Жизнь без наркотиков». Дискуссия прошла в смешанном формате, офлайн и онлайн, и объединила более 650 юношей и девушек со всех регионов страны. Перед ними выступили представители Следственного комитета, а также специалисты в области диагностики и лечения зависимостей.

Юрий Каменецкий, начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси:

Очень важно, чтобы молодые люди понимали ответственность за свои действия, чтобы они воспринимали то горе, которое несет наркобизнес, как страдают не только люди, потребляющие наркотики, но и их семьи, матери, отцы, как переживают за их судьбу. Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы мы вместе с молодежью строили процветающую страну.

Павел Седых, старший преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Беларуси:

Следственная профилактика – понятие гораздо шире, нежели просто профилактика. Мы направляем представления в организации, будь то учреждения образования, для дополнительного проведения разъяснительной работы, в том числе привлечения к дисциплинарной ответственности, материальной ответственности лиц, которые допустили совершение данных преступлений. Рецидивы, которые после данных преступлений могут наступать, не так многочисленны, к нашему счастью.