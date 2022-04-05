«Я человек счастливый». Заслуженный артист Александр Фёдоров рассказал о музыке, внуке и студентах

По взмаху волшебной дирижерской палочки зал наполняется музыкой! Для артистов концертного оркестра «Немига» эта репетиция особенная. Ведь совсем скоро музыканты поднимутся на большую сцену, чтобы отметить важную дату для своего дирижера. Заслуженный артист Республики Беларусь, полковник запаса, почетный гражданин французских городов Тюфе и Бетюн, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Федоров недавно отпраздновал свой юбилей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Федоров, заслуженный артист Республики Беларусь, дирижер концертных оркестров «Немига» и «Светоч», доцент БГУКИ:

20 февраля мне исполнилось 70 лет. И как бы я еще до сих пор тружусь, занимаюсь творчеством, работаю в университете культуры и искусств. Там преподаю дирижирование и веду оркестр «Светоч». А в этом оркестре, который называется «Немига», – это профессиональный коллектив наш белорусский, духовой оркестр, с которым я уже работаю в течение 16 лет. Оставил армию, закончил свою службу – я был начальником образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Дослужился до полковника, получил звание заслуженного артиста Беларуси. И там же оркестр при мне получил звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». И, как бы, как летчик без неба, так дирижер без оркестра. Мне уже исполнилось 70 лет, и я решил обозначить свой творческий вот этот период своей жизни, решил сделать концерт, который состоится 26 апреля в Центральном доме офицеров. Три оркестра выступят под руководством Александра Владимировича – человека, который всю свою жизнь посвятил музыке.

Александр Федоров:

Будут звучать произведения не только инструментальные, но и будут звучать мои песни, которые когда-то писал об армии, о любви. Самая большая фишка этого концерта, я считаю, это мой внук Тимофей, который идет по моим стопам. Я хочу, чтобы он тоже был дирижером. И сегодня он учится в 19-й музыкальной школе, где основная специальность у него — саксофон. Но, кроме того, он еще учится играть на ударной установке, еще учится играть на фортепиано и также занимается вокалом. Александр Федоров:

Сегодня исторический день. Впервые мой малыш играл в профессиональном оркестре соло на саксофоне.

Надежда дедушки и гордость музыкальной школы! Тимофей занимается музыкой 5 лет, 3 из которых играет на саксофоне.

Тимофей Федоров:

Хочу сделать дедушке приятно, чтобы он не волновался.

– Что ты исполнишь?

– «Розовую пантеру». Теперь уже и не верится, что более 30 лет назад Александр Федоров стоял на минском вокзале и перед ним было открыто много дорог. Но он выбрал одну-единственную – свою, и не пожалел о своем выборе ни на минуту!

Александр Федоров:

Я приехал в оркестр сюда, в Беларусь, из Германии. Я там служил в оркестре штаба западной группы войск четыре года. Был назначен сюда начальником оркестра Белорусского военного округа. Первого марта 1990 года я стоял уже на вокзале на нашей белорусской земле. Мне предлагали и во Львов ехать, но я сказал, что я к сябе дамоў, на сваю радзіму. Александр Владимирович рос вместе со своим детищем. Военный оркестр стал называться главным, затем – образцово-показательным оркестром Вооруженных Сил. А вместе со своим дирижером коллектив станет еще и заслуженным! Все это неслучайно: творчество белорусских музыкантов оценили далеко за пределами Беларуси.

Александр Федоров:

В 92-м году мы первый раз выехали в Германию, ну а потом уже оркестр как бы себя зарекомендовал. Оркестр даже называли «оркестр с душой». Потому что публика шла очень хорошо на наши концерты. И Германия, потом Франция – туда я ездил 17 лет: 15 лет оркестр возил туда, а когда уже уволился, еще и с другими оркестрами ездил. Оркестр также был в Великобритании: Лимерик, Дублин и, конечно, вся Великобритания: Англия, Шотландия, вверху – Уэльс. Также участвовали и в Бремене в Германии на фестивалях военных оркестров. Также мы участвовали в Бирмингеме. Там по 12-15 оркестров были с огромным количеством хоров. Волынка одна стоит, десять тысяч зрителей и стоит 15 оркестров и хор в тысячу человек – вот такие вещи тоже были. Я вспоминаю, как выходишь с дефиле. Оркестр делал дефиле,12 минут оркестр делал дефиле. Но в этом дефиле как бы такое попурри большое: это и строевой шаг, и различные приемы, исполнительские подъемы инструментов, различные фигуры – все вот это делали. Я вспоминаю в Бирмингеме огромнейший зал, стадион Уэмбли. А в Дублине был очень знаковый концерт, присутствовала Мэри Макэлис – это президент Ирландии. Она после кулис спустилась, потом после этого пригласила нас на прием, и мы ей подарили огромную куклу из льна. Сегодня это уже история. Но она продолжается! В знаковый день юбилейного концерта будут звучать любимые произведения выдающегося дирижера.

Александр Федоров:

Оркестр «Немига», они будут первыми выступать. Будет исполняться, Барс написал симфоническую увертюру – достаточно сложное произведение. Вот мы сейчас репетируем, такая очень сложная, для того, чтобы показать именно высокий профессионализм нашего оркестра «Немига». И потом дальше второе произведение. Евгений Омбражук – наш трубач, солист. Великолепный трубач, который будет исполнять соло на трубе – это музыка из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Совершенству нет предела – уверен наш герой. Поэтому он учится всю жизнь. И с удовольствием передает свои знания и опыт студентам. Александр Федоров:

Много всяких регалий. Я и заслуженный артист, я и почетный, и по не четным, знаете, говорят. Но самое главное – это то, что ты можешь сегодня. Я человек счастливый, до сих пор я считаю, что в 70 лет я еще работаю, у меня еще работы все эти. Я еще, так сказать, со студентами с молодыми работаю: дирижирование преподаю. Здесь с молодежью тоже в оркестре. Кончено, это дорогого стоит.

Репетиция окончена, а это значит – самое время заглянуть в университетскую аудиторию. Сергей Пеклин учится на дирижера не так давно, но уже успел обогнать многих своих сверстников. Александр Федоров:

Студент первого курса. У него есть способности к дирижированию. Есть люди, способные мануалии, к восприятию, а есть неспособные. Вот он способен к мануальному восприятию. Все эти замахи, те, которые у нас существуют, совпадающие атаки, последующие атаки, атакирующие, поддерживающие жесты, обозначающие – вот это все он уже знает.

Сергей Пеклин, студент БГУКИ:

Мне очень нравится дирижирование, вот эта вся музыка, когда чувствуешь всю эту музыку и можешь показать ее другим людям, которые играют на инструментах в оркестре. Это приносит такое душевное спокойствие и понимание, что ты можешь сделать красивую музыку, всего лишь просто показав ее. Музыкант занимается с вдохновением – во многом благодаря своему педагогу. Сергей Пеклин:

Мне очень повезло, я так скажу. Потому что то, что раньше был у меня дирижер в колледже – это была просто какая-то база. А, когда я попал к Александру Владимировичу, мне все начало раскрываться, и оказалось, что я что-то могу.

Александр Федоров:

В своих студентах, конечно, я стараюсь, в первую очередь, воспитать сначала человека, гражданина, человека, который воспринимает этот мир, эту природу, эту жизнь. И этот человек только тогда сможет по-настоящему стать дирижером, который будет это все воплощать в музыкальных звуках. Александр Федоров признается, что дирижерская профессия особо сложная. Ведь если обычный музыкант управляет инструментом, то дирижер – целым оркестром! И нужно не только в совершенстве овладеть мастерством, но и быть всесторонне развитым человеком. Александр Федоров:

Я своим ученикам тоже говорю: ходите в театр, ходите на концерты музыкальные, потому что там вы увидите тот результат, к которому вам нужно стремиться. При этом немаловажен и жизненный опыт, который получает каждый из нас.

Александр Федоров:

Человек, который прошел через горнило жизни, через любовь, через красоту, даже через зависть, через какие-то катаклизмы, он тогда только становится настоящим дирижером. Потому что он может ощущать то, что написал композитор. Археологи едут за тысячи километров, копают, дотрагиваются до артефактов, которые были много веков тому назад. А мы – музыканты, дирижеры, тем более, когда у тебя такой инструмент – оркестр, мы тоже дотрагиваемся до артефактов, то есть дотрагиваемся до чувств человеческих, которые были написаны много веков назад гениальными людьми, которые называются композиторами. Вот это большое счастье. И если это существует в человеке, если ему удается воспитать в студенте вот это вот качество – ощущение этих чувств, этих состояний, которые находятся в музыке, тогда этот человек состоялся. Как трудно представить торжественный ритуал принятия военной присяги без грома духового оркестра, сверкающей меди труб и литавр, так трудно представить Александра Федорова без дирижерской палочки!

Юлия Гугина, концертмейстер:

Это человек очень больших знаний. В классе у него царит очень дружелюбная, творческая атмосфера. Он всегда очень уважительно относится как к своим коллегам, так и к студентам. И пожелать, конечно же, хотелось бы ему продолжать дальше творить, воспитывать еще больше учеников и вдохновлять на дальнейшее творчество его последователей.

Сергей Пеклин:

Долгих лет жизни, чтобы были все ваши студенты, ученики талантливыми, даже талантливее, чем я, как вы говорите. И чтобы ваши песни тоже звучали еще очень-очень много лет. Студенты мечтают у него учиться, коллеги – уважают и ценят, внук – с удовольствием продолжает музыкальную династию, а тысячи благодарных зрителей аплодируют стоя! Не это ли есть настоящее человеческое счастье? Ну а напоследок Александр Владимирович исполнил свое знаковое произведение – песню «Офицеры».