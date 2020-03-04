О кадровом недоборе, женщинах на службе и альтруизме молодёжи рассказывает замминистра МВД

Новости Беларуси. Лицей – это всего лишь первый шаг в профессии. А из чего и как складывается карьера дальше, что движет современными стражами правопорядка и какой конкурс приходится пройти, чтобы в будущем носить погоны? Об этом и не только мы поговорим с заместителем министра внутренних дел Сергеем Хоменко. Рубрика «Мнение» на СТВ.

В 2019 году на одно место сотрудника милиции претендовали четыре человека Ольга Коршун, СТВ:

Какая сегодня ситуация с кадрами в нашей милиции? Обычно не хватает инспекторов ГАИ, участковых. Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Вы абсолютно правы: вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз.

Сегодняшняя белорусская милиция – это огромный коллектив, который выполняет очень много задач, причем эти задачи по своим функциям самые разные. И основу деятельности, конечно, составляет кадровый потенциал, который сегодня есть. Есть ли проблема с кадрами? Да, есть определенный некомплект сотрудников ГАИ, участковых инспекторов, сотрудников, несущих патрульно-постовую службу. Вместе с тем это не результат бездеятельности, это результат тщательного подхода к каждому сотруднику. Для примера могу привести цифры до 2019 года: хотели стать сотрудниками милиции более 11 тысяч человек. Вместе с тем были подобраны по всем критериям (морально-психологическим, профессиональным, физическим качествам) всего лишь более 2,5 тысяч человек. То есть фактически, как говорят в учебных заведениях, конкурс составил четыре человека на одно место.

Кроме профессиональных знаний есть еще и физические. То есть человек должен прийти в органы внутренних дел в том числе физически подготовленным. Преимущество отдается тем гражданам Республики Беларусь, которые отслужили в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях или имеют высшее образование. Сегодняшняя позиция – это подбор тех людей, которые способны выполнить поставленные руководством государства и руководством Министерства внутренних дел задачи, исходя из тех угроз и вызовов, которые есть сегодня в Республике Беларусь. Сегодняшняя молодежь альтруистична так же, как и 20, и 30 лет назад Ольга Коршун:

С какой мотивацией сегодня идет молодежь на службу в органы внутренних дел? Что ими движет в первую очередь – возможность руководить, носить погоны или мундир?

Сергей Хоменко:

Можно философски очень много и долго рассуждать на эту тему, в том числе какая молодежь была хуже, в какие годы и времена. Тот мониторинг, который обязательно проводится при приеме на службу, в том числе учебными заведениями Министерства внутренних дел, показывает, что сегодняшняя молодежь альтруистична так же, как и 20, и 30 лет назад. Более 50 % приходящих только в органы внутренних дел говорят о том, что в основе их действий, направленных на то, чтобы стать сотрудником органов внутренних дел, лежит такое простое словосочетание «помощь людям». А вот то, о чем вы говорите, – желание стать выше на социальной лестнице – всего лишь чуть-чуть более 5 %. Почему? Потому, что в основе слова «милиция» лежит такое словосочетание, как «народное войско». То есть это понимание руководства Министерства внутренних дел. Это те лучшие люди, которые отобраны из народа и которые обязаны помогать людям.

Женщина – это не что-то альтернативное милицейской службе. Женщины вместе с нами несут службу Ольга Коршун:

Не могу не задать этот вопрос, тем более что ваш профессиональный праздник предваряет 8 Марта. Для женщины есть место в милиции? Сергей Хоменко:

Хочу сказать, что женщины составляют, наверное, одну из самых дисциплинированных частей милицейской семьи. Они везде. Они есть и в спецподразделениях, и среди участковых, и, конечно же, в паспортно-визовой службе, преподаватели. То есть женщина – это не что-то альтернативное милицейской службе. Женщины вместе с нами несут службу. Участие в параде в День Независимости милицейских «коробок» и в том числе парадного расчета женщин тому показатель. Мы гордимся ими.