Как у Бэтмена. Какие ноу-хау представили юные белорусские изобретатели на областном конкурсе?

Новости Беларуси. Прежде, чем оказаться на областном конкурсе, участникам пришлось пройти серьезный отбор школой и районом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Прежде, чем оказаться на областном конкурсе, участникам пришлось пройти серьезный отбор школой и районом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Поэтому на предпоследнем этапе из 700 исследовательских работ участие продолжили только 250. Разработки юные ученые представили на 4 площадках. Самый большой ажиотаж – в Институте развития образования.
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