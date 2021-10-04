Интернет-безопасность и выставки урожая. Что ещё организовали для пенсионеров в минском центре соцобслуживания?
Новости Беларуси. В Минской области расширяют спектр услуг для пожилых людей. В территориальных центрах акцент на разнообразие и полезность досуга. Тематические встречи, концерты и выставки – все мероприятия обязательно с соблюдением правил профилактики COVID-19 и социальной дистанции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Минском районе на базе территориального центра обслуживаются 36 бабушек и дедушек. В зависимости от интересов каждый может найти занятие по душе. Из недавних нововведений – уроки по интернет-безопасности. Открыли здесь и новый кружок по изготовлению тростевой куклы для мини-спектаклей. Также пенсионеры участвуют в выставках урожая, делятся рецептами выпечки, организовывают музыкальные вечера. Популярностью пользуется и активный отдых. Например, любители поездок организовали свой велоклуб.
Татьяна Сезень, специалист территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
У нас есть любители велопрогулок. Они постоянно собираются, ездят, путешествуют, изучают окрестности, достопримечательности выискивают. Мы возим их на экскурсии, паломнические поездки – здесь тоже есть возможность. Могут просто прийти попить чай, поговорить, пообщаться. Потому что зачастую людям просто не хватает общения. И если у них возникает какая-то потребность, мы очень гибкие, мы готовы предоставить им дополнительные услуги.
Тамара Жилянина:
Приходишь сюда и отдыхаешь душой. Встречаешь единомышленников, приятных людей. Замечательно проводим время, свой досуг. И всегда с удовольствием сюда идешь.
В Минской области проживают более 370 тысяч пенсионеров. 73 представителя «золотого» возраста перешагнули 100-летний рубеж.