Забыть не получается. Вот что рассказывает ветеран, который в 14 лет участвовал в боях по освобождению Беларуси

Новости Беларуси. Ровно 77 лет назад партизаны прорвали вражескую блокаду Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Беларуси здесь было одно из крупнейших партизанских движений. Это не давало покоя фашистам. Полоцко-Лепельскую зону они несколько раз планировали стереть с лица земли. Но безуспешно. Решающий бой, который завязался как раз майской ночью, и получил название «Прорыв».

Всё, как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан

Участником тех жестких боев был Демьян Крупеня. Каждый год он старается не пропускать памятные мероприятия, связанные с «Прорывом». Тогда ему было 14 лет. Но те страшные моменты, как бы ни пытался он стереть с памяти – не получается.