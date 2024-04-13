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ИИ будет вычислять, сколько человек едут на самокате

13 апреля 2024 10:30
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Вдвоем теперь не прокатит. Крупный сервис кикшеринга вводит технологию «антитандем» для выявления нарушителей. Искусственный интеллект без труда выявит, сколько человек едут на самокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИИ будет вычислять, сколько человек едут на самокате-1

Для этого алгоритмы учитывают более 50 параметров. При этом система реагирует именно на количество человек, а не на вес. Технология была успешно запущена в Санкт-Петербурге, а теперь ее внедрили и в Беларуси.

Такие меры стали актуальными после вступления в силу новой редакции Правил дорожного движения в октябре 2022 года. Документом были установлены ограничения на скорость и запрет на перевозку пассажиров на средствах персональной мобильности без специально оборудованных мест для сидения. Нарушителям может грозить штраф до 800 рублей.

# Правила дорожного движения # общество

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