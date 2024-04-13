ИИ будет вычислять, сколько человек едут на самокате

Вдвоем теперь не прокатит. Крупный сервис кикшеринга вводит технологию «антитандем» для выявления нарушителей. Искусственный интеллект без труда выявит, сколько человек едут на самокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого алгоритмы учитывают более 50 параметров. При этом система реагирует именно на количество человек, а не на вес. Технология была успешно запущена в Санкт-Петербурге, а теперь ее внедрили и в Беларуси.

Такие меры стали актуальными после вступления в силу новой редакции Правил дорожного движения в октябре 2022 года. Документом были установлены ограничения на скорость и запрет на перевозку пассажиров на средствах персональной мобильности без специально оборудованных мест для сидения. Нарушителям может грозить штраф до 800 рублей.