Как там всё устроено. В Гродненском университете появился обучающий стенд электромобиля

Новости Беларуси. Эксклюзивный стенд электромобиля белорусского производства появился в лаборатории Гродненского университета имени Янки Купалы. Теперь технологии, за которыми будущее, студенты смогут изучать на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебный стенд изготовлен по заказу университета в могилевском научно-практическом центре. Купаловский вуз стал первым в Беларуси обладателем такой тренировочной базы для студентов. Все функции электромобиля сохранены. Дополнительно к нему подключена система компьютерного управления и диагностики, где искусственно могут моделироваться более 20 вариантов неисправностей. К тому же на машине оборудован доступ ко всем устройствам электромобиля. Обучаться на стенде будут студенты специальности «Электрический и автономный транспорт», ее открыли в вузе лишь в 2021 году, но спрос уже высокий.

Никита Васько, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Сейчас Беларусь все больше и больше переходит на электрический транспорт (как самокаты, так и машины) и поэтому, когда я выбирал профессию, увидел, что это новый вариант. Естественно, хочется уже посмотреть, узнать, как там все устроено.

Александр Воронцов, декан факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы сегодня работаем совместно с СТО над организацией образовательных курсов и для внешней среды, когда специалисты СТО, у которых нет таких возможностей, могут к нам прийти на образовательные программы и в короткие сроки освоить какие-то навыки, которые предоставят наши специалисты-практики.

Стенд электромобиля будет работать в тесной связке с городской станцией техобслуживания, на которой есть кафедра факультета. Это позволит студентам быть максимально приближенными к практике и мировым трендам экологического транспорта.