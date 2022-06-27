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«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»

27 июня 2022 20:28
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Новости Беларуси. В Минске продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»-1

На этот раз очередную страницу истории перевернула делегация Октябрьского района. Среди участников – руководство, депутаты, молодежь, представители общественных организаций и предприятий, а также Белорусского союза женщин. Этот лист календаря посвящен освобождению Глусского, Шкловского, Октябрьского, Чашникского и Оршанского районов.

«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»-4

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Мы помним подвиг наших предков и в рамках патриотической акции «Календарь памяти» делегация Октябрьского района присутствует здесь, чтобы отдать долг памяти. И еще раз сказать большое человеческое спасибо нашим предкам за нашу свободную страну, за то, что мы живем.

«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»-7


Анатолий Кривчик, председатель Совета ветеранов Октябрьского района:
У деда была огромная семья, 15 детей. А после войны ни один мужик из рода не вернулся. Поэтому я как дитя войны очень хорошо помню этот Минск, насквозь, от вокзала до Академии наук. И не дай бог, чтобы нынешнее поколение видело это или когда-нибудь почувствовало это дыхание войны.

«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»-10

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Кривчик # Сергей Сборцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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