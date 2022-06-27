«Большое человеческое спасибо нашим предкам». Делегация Октябрьского района перевернула страницу «Календаря «Памяти»

Новости Беларуси. В Минске продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз очередную страницу истории перевернула делегация Октябрьского района. Среди участников – руководство, депутаты, молодежь, представители общественных организаций и предприятий, а также Белорусского союза женщин. Этот лист календаря посвящен освобождению Глусского, Шкловского, Октябрьского, Чашникского и Оршанского районов.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Мы помним подвиг наших предков и в рамках патриотической акции «Календарь памяти» делегация Октябрьского района присутствует здесь, чтобы отдать долг памяти. И еще раз сказать большое человеческое спасибо нашим предкам за нашу свободную страну, за то, что мы живем.