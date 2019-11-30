Прямой эфир

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями

30 ноября 2019 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 30 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-1

Это способ решить возникающие у людей проблемные вопросы без лишней волокиты. Так, например, настоящая война между соседями развернулась в деревне Мостки Гродненского района. Причиной раздора стали 12 коров, которых содержит одна из семей.

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-4

Местные жители жалуются на неприятный запах и вытоптанные поля. Владелица животных и рада бы не мешать соседям, вот только диалог с местной властью не выстраивается. 

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-7

Людмила Коженевская, жительница деревни Мостки:
Дайте мне пастбище в какой-то доступности, чтоб недалеко, чтобы было мне видно это пастбище, чтобы я видела своих животных. 

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-10

Елена Андрусевич, председатель Озёрского сельского исполнительного комитета:
Мы всё посмотрели, всё, что можно. И ничем мы ей в данной ситуации помочь не можем. Только вот она должна открывать крестьянское фермерское хозяйство.

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-13



Людмила Коженевская:
Занимаюсь я подсобным хозяйством так-сяк. А когда я буду юрлицо, ко мне приедет санстанция, ко мне приедет землеустроитель, ко мне приедет архитектура и дадут такие штрафы, что, боюсь, тут же мне придётся и закрыть это фермерское хозяйство.

Жалуются на запах и предлагают стать юрлицом. Хозяйка 12-ти коров не может найти диалог с властью и соседями-16



Между тем, ситуация в деревне накаляется. Людмила показывает десятки штрафов и предписаний – соседи то и дело вызывают на неё различные службы. Здесь же письма от местной власти. Пишут, что решить проблемы с землёй поможет только открытие фермерского хозяйства. А у женщины больше вопросов, чем ответов.

# Соседи # общество # Людмила Коженевская # Елена Андрусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году
30 ноября 2019 12:05

«Кровь, разбитый самолёт, сложенные крылья – это была жуткая картина». Очевидцы об авиакатастрофе под Минском в 1985 году

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца
30 ноября 2019 11:56

«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Когда откроется поликлиника в микрорайоне «Лебяжий»?
30 ноября 2019 10:58

Когда откроется поликлиника в микрорайоне «Лебяжий»?