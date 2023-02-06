Как стать пунктуальным? Поговорили со специалистом по этикету

Пробки. Мешок дел. Неудачный гороскоп. Кого только не обвиняют люди в своих опозданиях. Если это превращается в болезнь, время бить тревогу. Затянутая депрессия, нелады на работе, низкая самооценка. Или, наоборот, адреналин – жажда острых ощущений и желание привлечь к себе внимание. Бунтарский характер вне системы. Причин может быть масса, важно быть честным самим с собой. Ведь переводя стрелки на полчаса вперед, можно успеть, но не решить проблему.

Юлия Боброва, психолог:

Одному человеку нужно будет повышать свою самооценку, другому человеку необходимо будет считаться с границами других людей. Необходимо сесть спокойно, разобраться, в какие моменты я опаздываю. Составить свой распорядок дня. Расставить задачи по приоритету. Необходимо с собой договариваться, здесь уже вопрос ответственности человека и насколько он мотивирован, потому что если он не хочет меняться, он не будет меняться. Если он так будет опаздывать на работу в течение месяца явно его могут уволить или дать какое-то взыскание.

Ирина Тетерюкова, специалист по этикету:

На бизнес-встречах или на заседаниях, совещаниях есть такая практика, человека за опоздания не ругают, но ему запрещается общаться с коллегами. Настолько бурно идет обсуждение, пропустив 5-10 минут совещания и заседания, он не понимает, о чем идет речь, он не может включиться в разговор и чувствует себя лишним, исключенным. Поэтому вот такой момент тоже можете использовать в своей практике. Тогда человек вольно-невольно, будет приходить вовремя, чтобы быть в курсе. Как известно, модель поведения закладывается в детстве. И если родители грешат опозданиями, дети невольно будут их копировать и принимать за норму. Злую шутку может сыграть излишний контроль и гиперзабота. Рано или поздно ребенку захочется уйти от давления и расслабиться. Как следствие несобранность.

Ирина Тетерюкова:

Пунктуальность можно еще рассмотреть с точки зрения насколько мама в детстве отыграла роль логиста. Ну, например, он идет в школу, затем она ведет его в кружок по рисованию, затем она ведет его в театр, и вот если мама очень хорошо в детстве отыграла эту роль, то у ребенка уже, как правило, во взрослой жизни не возникает проблем и с дисциплиной. В разных странах разные взгляды на пунктуальность. Так, японцы всегда приходят на 15 минут раньше, даже соревнуются между собой. Это дань уважения к коллегам. Берите на заметку. Ведь важные дела не решаются на ходу. Смол-толк позволит привести себя в порядок, настроиться, притереться друг к другу и войти в диалог достойно. Юлия Боброва:

Например, в латиноамериканских странах, странах Азии, арабских странах люди в основном опаздывают, потому что они относятся к полихромным странам, когда у них основной жизненный принцип – жизнь сама приведет тебя к цели. Они могут опаздывать на 30 минут, на 40. Они живут размеренно, но при этом счастливо. В том случае, когда страны монохромные – это означает делать в один промежуток времени – это Англия, Германия, страны Скандинавии, можно туда наши страны отнести. Да, мы более сдержанные эмоционально, но при этом у нас все четко и по плану.