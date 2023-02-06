В 2023 году в Минске заменят более 55 километров теплосетей

Уже сформирована программа, разработана проектно-сметная документация. Особое внимание уделят ликвидации изношенных и устаревших участков тепломагистралей. Только за 2022 год в Минске полностью заменили свыше полусотни километров сетей. В том числе это касалось капитального ремонта, модернизации и реконструкции теплопроводов.

Наталья Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:

«Минсккоммунтеплосеть» в 2022 году выполнила все поставленные задачи. Задачи экономического и технического характера. Достигли хороших результатов в части рентабельности продаж, результатов по росту заработной платы. Также предприятие выполнило задание по замене тепловых сетей. В 2022 году на предприятии не было аварийных ситуаций, не было инцидентов на объектах теплоснабжения. Сегодня мы видим такие показатели, как снижение повреждаемости сетей. И это говорит об эффективности проводимой работы в данном направлении.