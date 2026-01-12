Традиционный фестиваль льда и снега открылся в Харбине – посмотрите на эти масштабные скульптуры
В Харбине, главном городе китайской провинции на северо-востоке страны, открылся очередной международный фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние шесть десятилетий из локальной выставки он превратился в событие мирового масштаба, привлекающее миллионы туристов.
В городском парке работает выставка ледяных фонарей. Эта экспозиция – в некоторой мере прародитель большого международного фестиваля. Ледяные скульптуры здесь – словно дань уважения истокам снежного искусства в Китае.
Сегодня зимняя культура Харбина – это уже не просто сезонный фестиваль, а комплексная индустрия, формирующая новый экономический и культурный ландшафт крупного населенного пункта.
Ван Сяодин, организатор культурных проектов:
Эта сцена – с первого международного конкурса снежных скульптур в Квебеке. В то время старшее поколение художников по льду и снегу во главе с моим дедом впервые представляли Харбин за границей. Фильм «Рождение демона» уже добился кассового успеха по всему миру, но на самом деле это не первый выезд за рубеж для Неджа. Первый раз он поехал за границу еще в 1980 году, и тогда это также произвело большое впечатление.
Лю Хуасян, научный сотрудник Китайской академии туризма:
Харбин – лидер в сфере зимнего туризма. Главное изменение последнего времени – растущее внимание к качеству местной туристической отрасли. Мы видим, что Харбин последовательно стремится к международным стандартам.
Глубокие традиции, подкрепленные современными технологиями и стратегическим развитием туризма, обеспечили Харбину статус глобального эталона.
Успех фестиваля показывает, как культурное наследие превращается в инновационный бренд и придает динамику развитию целого региона.