В Харбине, главном городе китайской провинции на северо-востоке страны, открылся очередной международный фестиваль льда и снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние шесть десятилетий из локальной выставки он превратился в событие мирового масштаба, привлекающее миллионы туристов.

Ван Сяодин, организатор культурных проектов:

Эта сцена – с первого международного конкурса снежных скульптур в Квебеке. В то время старшее поколение художников по льду и снегу во главе с моим дедом впервые представляли Харбин за границей. Фильм «Рождение демона» уже добился кассового успеха по всему миру, но на самом деле это не первый выезд за рубеж для Неджа. Первый раз он поехал за границу еще в 1980 году, и тогда это также произвело большое впечатление.