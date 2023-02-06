Прямой эфир

«Процессы стали совершенно другими». Валентин Сукало рассказал о судебной реформе в Беларуси

06 февраля 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом председателя Верховного Суда Валентина Сукало. Обсуждались вопросы развития судебной системы, результаты проведенных мероприятий по ее реформированию, в том числе с учетом произошедших конституционных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы когда-то с вами замахнулись на реформу очередную судебной системы. Подробности.

«Процессы стали совершенно другими». Валентин Сукало рассказал о судебной реформе в Беларуси-1

В разговоре с журналистами Валентин Сукало отметил, что в сфере правосудия нет никаких тревожных тенденций. Об этом говорят факты: буквально на прошлой неделе завершилось подведение итогов работы судебной системы, проведен целый ряд региональных совещаний. И сегодня у специалистов есть объективная картина состояния дел.

«Процессы стали совершенно другими». Валентин Сукало рассказал о судебной реформе в Беларуси-4

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:
Что уже очевидно дала судебная реформа? Конечно, улучшилась организация работы судов. Это бесспорно. Когда мы ввели аудиозапись судебных заседаний (а сейчас будем вести и видеозапись), судебные процессы стали совершенно другими: менее конфликтными, более строгими. Они более точно соответствуют закону. Участники процесса себя сдерживают. Практически не стало жалоб на поведение судей, на нарушение правил судебного процесса. Это сделало правосудие и публичным, и в то же время более примирительным.

«Процессы стали совершенно другими». Валентин Сукало рассказал о судебной реформе в Беларуси-7

Очевидные результаты принесла и цифровизация судебной системы. Такой шаг дал возможность контролировать из Минска организацию работы всех районных судов. В свою очередь, видна эффективность их деятельности: практически на 40 % сократилось число перерывов и переносов судебных заседаний.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валентин Сукало # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией
06 февраля 2023 13:34

Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией

Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя
06 февраля 2023 13:26

Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов
06 февраля 2023 13:25

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов