«Процессы стали совершенно другими». Валентин Сукало рассказал о судебной реформе в Беларуси

Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом председателя Верховного Суда Валентина Сукало. Обсуждались вопросы развития судебной системы, результаты проведенных мероприятий по ее реформированию, в том числе с учетом произошедших конституционных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы когда-то с вами замахнулись на реформу очередную судебной системы. Подробности.

В разговоре с журналистами Валентин Сукало отметил, что в сфере правосудия нет никаких тревожных тенденций. Об этом говорят факты: буквально на прошлой неделе завершилось подведение итогов работы судебной системы, проведен целый ряд региональных совещаний. И сегодня у специалистов есть объективная картина состояния дел.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Что уже очевидно дала судебная реформа? Конечно, улучшилась организация работы судов. Это бесспорно. Когда мы ввели аудиозапись судебных заседаний (а сейчас будем вести и видеозапись), судебные процессы стали совершенно другими: менее конфликтными, более строгими. Они более точно соответствуют закону. Участники процесса себя сдерживают. Практически не стало жалоб на поведение судей, на нарушение правил судебного процесса. Это сделало правосудие и публичным, и в то же время более примирительным.