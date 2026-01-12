Глава МО Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником» – Sun

Министр обороны Великобритании Джон Хили, направляясь в Киев, оказался очень близком с ударом ракеты «Орешник» под Львовом. Об этом пишет РИА Новости.

Поезд, на котором он ехал, из-за угрозы пришлось сделать остановку, и британский министр сказал, что услышал сирены воздушной тревоги. Хили ехал в украинскую столицу, чтобы обговорить передачу новых баллистических ракет Nightfall.

Ранее стало известно, что российские войска начали массированный удар гиперзвуковыми ракетами по важнейшим объектам, что привело к взрывам и разрушению инфраструктуры в Киеве и Львове и сопровождалось отключением электричества.

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