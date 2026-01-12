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Отношения с США будут вызовом для Европы в 2026 году – Politico

12 января 2026 11:19
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Отношения с США будут вызовом для Европы в 2026 году – Politico-0

Специалист Eurasia Group Муджтаба Рахман полагает, что в 2026 году главным вызовом для Европы будут отношения с Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, угрозы Вашингтона в адрес Гренландии могут нарушить баланс трансатлантического партнерства.

Дополнительными вызовами для ЕС остаются украинский кризис и прессинг со стороны китайских компаний, ослабляющий промышленность региона.

Рахман отмечает, что слабость политических лидеров в Великобритании, Франции и Германии усложняет ситуацию: в Лондоне Кир Стармер рискует лишиться своего поста, во Франции правительство не утвердило бюджет, а в Германии коалиция Фридриха Мерца расколота.

По мнению специалиста, эпоха стабильности, которую обеспечили Pax Americana и интеграция после Второй мировой войны, завершилась. Будущее Европы зависит от ее способности отвечать на новые вызовы и сохранять свою роль глобального игрока.

Фото: pixabay

# Международная политика

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