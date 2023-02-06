Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией

Новости Беларуси. За 2022 год в Узденском районе трудоустроено свыше 350 человек, не занятых в экономике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас открыто около 200 вакансий. Свободные рабочие места предлагают в сфере услуг, медицины и сельского хозяйства. Наиболее востребованы животноводы, операторы машинного доения, водители, трактористы, зоотехники и ветврачи. Также предусмотрены обучающие курсы по нескольким специальностям. Освоить новую профессию можно буквально за пару месяцев. Подготовка кадров проходит бесплатно за счет средств управления занятости.

Виктория Курневич, главный специалист сектора занятости управления по труду, занятости и социальной защите Узденского райисполкома:

Курсы бывают по предпринимательской деятельности, по бухгалтерскому учету. На слесарей можем отучить, на монтажников, на кладовщиков, а также на администраторов. На момент обучения службой занятости выплачивается гражданину стипендия, а также оплачивается проживание. Также можем обучить инвалидов первой, второй, третьей группы. За 2022 год прошли курсы по предпринимательской деятельности семь человек. И семи же людям выдана субсидия на осуществление предпринимательской деятельности.