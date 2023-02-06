Прямой эфир

Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией

06 февраля 2023 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За 2022 год в Узденском районе трудоустроено свыше 350 человек, не занятых в экономике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией-1

Сейчас открыто около 200 вакансий. Свободные рабочие места предлагают в сфере услуг, медицины и сельского хозяйства. Наиболее востребованы животноводы, операторы машинного доения, водители, трактористы, зоотехники и ветврачи. Также предусмотрены обучающие курсы по нескольким специальностям. Освоить новую профессию можно буквально за пару месяцев. Подготовка кадров проходит бесплатно за счет средств управления занятости.  

Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией-4

Виктория Курневич, главный специалист сектора занятости управления по труду, занятости и социальной защите Узденского райисполкома:  
Курсы бывают по предпринимательской деятельности, по бухгалтерскому учету. На слесарей можем отучить, на монтажников, на кладовщиков, а также на администраторов. На момент обучения службой занятости выплачивается гражданину стипендия, а также оплачивается проживание. Также можем обучить инвалидов первой, второй, третьей группы. За 2022 год прошли курсы по предпринимательской деятельности семь человек. И семи же людям выдана субсидия на осуществление предпринимательской деятельности.  

Открыто около 200 вакансий. В Узденском районе безработным предлагают бесплатное обучение со стипендией-7

В Узденском районе насчитывается чуть больше 1 000 незанятых в экономике граждан. Соискателям из других районов при трудоустройстве предусмотрено жилье.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Трудоустройство # общество # Виктория Курневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя
06 февраля 2023 13:26

Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов
06 февраля 2023 13:25

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов

Дополнительная неделя каникул для учеников первых-вторых классов начнётся 20 февраля
06 февраля 2023 13:11

Дополнительная неделя каникул для учеников первых-вторых классов начнётся 20 февраля