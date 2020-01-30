Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня мы начинаем комплексную проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Руководитель проверки – начальник Генерального штаба.
Действовать придется в различных условиях: в лесах и болотах, населенных пунктах – не только днем, но и ночью. Особое внимание – к технике и вооружению, а также работе обеспечивающих систем.
Главная цель – определить способность армии к выполнению самых сложных военных задач. Большая ответственность на командирах: им предстоит выдержать экзамен по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями.
Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны:
Вторая немаловажная задача, на которую обращал внимание глава государства при назначении на должность министра обороны, меня – это проверка состояния вооружения, военной техники, в том числе стоящей на хранении, а также подтверждение ее возможностей при выполнении учебно-боевых задач по поражению объектов на максимальных дальностях. В том числе в темное время суток.
Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил Беларуси.