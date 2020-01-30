Как сработают армия и военная техника в сложных условиях? В Беларуси проверят боеготовность Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии. Войска выполнят ряд учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовать придется в различных условиях: в лесах и болотах, населенных пунктах – не только днем, но и ночью. Особое внимание – к технике и вооружению, а также работе обеспечивающих систем.

Главная цель – определить способность армии к выполнению самых сложных военных задач. Большая ответственность на командирах: им предстоит выдержать экзамен по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями.