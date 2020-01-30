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Равные возможности. На предприятиях Беларуси планируют ввести квоты для людей с ограниченными возможностями

30 января 2020 06:55
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Новости Беларуси. Квоты для людей с ограниченными возможностями появятся на предприятиях страны. Это одна из планируемых новаций проекта закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Равные возможности. На предприятиях Беларуси планируют ввести квоты для людей с ограниченными возможностями -1

Возможное нововведение анонсировали на заседании профильной парламентской комиссии. Речь идет об организациях, в которых трудится свыше сотни человек. При этом места для работников должны быть специально обустроены. Количество вакансий по каждому предприятию рассчитают отдельно. Ввести норму планируют к 2023 году. Обсуждался и вопрос предоставления людям с ограниченными возможностями бесплатного пользования любыми автомобильными парковками.

Равные возможности. На предприятиях Беларуси планируют ввести квоты для людей с ограниченными возможностями -4

Людмила Кананович, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Национального собрания Беларуси:
Хочу отметить еще новацию – создание центров реабилитации и абилитации инвалидов на республиканском уровне и на местном. В законопроекте отводится целая глава, которая направлена на образование людей с инвалидностью. Здесь речь идет о том, чтобы подготовить специалистов для того, чтобы они могли сопровождать людей уже на профессиональном уровне.

Всего в Беларуси порядка 575 тысяч людей с ограниченными возможностями. Добавим, что до недавнего времени социальная политика в стране по отношению к такому числу граждан носила преимущественно компенсационный характер.

Равные возможности. На предприятиях Беларуси планируют ввести квоты для людей с ограниченными возможностями -7

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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