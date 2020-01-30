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«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска

30 января 2020 06:44
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Новости Беларуси. Правительство Японии выделит грант на закупку нового медицинского оборудования для одной из поликлиник столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска-1

Контракт подписали в рамках программы «Корни травы» – грантовая помощь для проектов по безопасности населения. Благотворительный проект направлен на преодоление последствий Чернобыльской аварии. Это уже 52 соглашение в рамках проекта. На средства гранта в размере 120 тысяч белорусских рублей закупят новый УЗИ-аппарат для повышения уровня медицинского обслуживания.

«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска-4

Игорь Кудревич, глава Администрации Первомайского района Минска:
Большое внимание уделяется вообще обновлению материально-технической базы, социальной сфере и учреждениям здравоохранения. Мы увидели, что здесь есть аппарат, который используется с 2004 года – пора его заменить.

«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска-7

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси:
У нас, к сожалению, общая трагедия. А общая трагедия объединяет Беларусь и Японию. Мы с удовольствием помогаем людям Беларуси.

Новое оборудование позволит расширить возможности ранней диагностики сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

# Беларусь-Япония # общество # Игорь Кудревич # Хироки Токунага # Фотофакт

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