«С удовольствием помогаем людям Беларуси». Япония выделит грант на закупку медицинского оборудования для поликлиники Минска

Новости Беларуси. Правительство Японии выделит грант на закупку нового медицинского оборудования для одной из поликлиник столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство Японии выделит грант на закупку нового медицинского оборудования для одной из поликлиник столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контракт подписали в рамках программы «Корни травы» – грантовая помощь для проектов по безопасности населения. Благотворительный проект направлен на преодоление последствий Чернобыльской аварии. Это уже 52 соглашение в рамках проекта. На средства гранта в размере 120 тысяч белорусских рублей закупят новый УЗИ-аппарат для повышения уровня медицинского обслуживания.
Игорь Кудревич, глава Администрации Первомайского района Минска:
Большое внимание уделяется вообще обновлению материально-технической базы, социальной сфере и учреждениям здравоохранения. Мы увидели, что здесь есть аппарат, который используется с 2004 года – пора его заменить.
Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси:
У нас, к сожалению, общая трагедия. А общая трагедия объединяет Беларусь и Японию. Мы с удовольствием помогаем людям Беларуси.
Новое оборудование позволит расширить возможности ранней диагностики сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.