Как справиться с эмоциональным выгоранием на работе? Психологи Красного Креста поделились советом

В каждодневной рутине очень легко забыть о своем ментальном здоровье, что может привести к эмоциональному выгоранию. Особенно это не редкость среди тех, чей смысл жизни – помощь другим. Психологи Белорусского Красного Креста заботятся о своих сотрудниках и волонтерах, оказывая им психосоциальную поддержку, направленную на профилактику психоэмоционального выгорания. Сами же симптомы выгорания определить несложно. Главное – услышать себя.

Екатерина Паславская, психолог Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

Первые яркие симптомы – это апатия, нежелание работать, быстрая утомляемость, когда эмоции переходят от радостных моментов все больше в грусть, злость, когда работа вызывает отвращение.

Когда вы заметили у себя такие симптомы, надо сделать передышку и проанализировать свой образ жизни. Поскольку невозможно помогать другим, когда недостаточно помогаешь самому себе. Екатерина Паславская:

В первую очередь человек должен себя лучше понять, что для него хорошо, а что ему некомфортно, где ему плохо. И тогда он может максимально эти ситуации из своей жизни исключать. Но если самый простой совет, я бы говорила про режим дня. Казалось бы, очень просто, но на самом деле сон – одна из основных рекомендаций.

Работа не должна отнимать все ваше время, так как сложно обеспечить себе хороший отдых, когда постоянно решаешь множество задач. Здоровье должно быть в приоритете. Екатерина Паславская:

Ненормированный график, когда и днем, и ночью могут сорвать, – это тоже вызывает очень большое напряжение. Поэтому иногда вечером можно выключать телефон, чтобы максимально не беспокоили. Либо, например, руководству сообщать о том времени, которое необходимо для отдыха.

Существуют разные способы справиться с неприятным состоянием. Нам рассказали про довольно творческий и несложный. Даже обычное рисование карандашами может стать источником новых сил. Екатерина Паславская:

Одно из направлений – это арт-терапия. Это могут быть как рисуночные техники, так мы применяем и метафорические ассоциативные карты. Эти карты помогают лучше понять себя, помогают по-другому посмотреть на ситуацию, понять, где можно получить ресурс, чему больше внимания уделить.