Как справиться с эмоциональным выгоранием на работе? Психологи Красного Креста поделились советом
В каждодневной рутине очень легко забыть о своем ментальном здоровье, что может привести к эмоциональному выгоранию. Особенно это не редкость среди тех, чей смысл жизни – помощь другим. Психологи Белорусского Красного Креста заботятся о своих сотрудниках и волонтерах, оказывая им психосоциальную поддержку, направленную на профилактику психоэмоционального выгорания. Сами же симптомы выгорания определить несложно. Главное – услышать себя.
Екатерина Паславская, психолог Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Первые яркие симптомы – это апатия, нежелание работать, быстрая утомляемость, когда эмоции переходят от радостных моментов все больше в грусть, злость, когда работа вызывает отвращение.
Когда вы заметили у себя такие симптомы, надо сделать передышку и проанализировать свой образ жизни. Поскольку невозможно помогать другим, когда недостаточно помогаешь самому себе.
Екатерина Паславская:
В первую очередь человек должен себя лучше понять, что для него хорошо, а что ему некомфортно, где ему плохо. И тогда он может максимально эти ситуации из своей жизни исключать. Но если самый простой совет, я бы говорила про режим дня. Казалось бы, очень просто, но на самом деле сон – одна из основных рекомендаций.
Работа не должна отнимать все ваше время, так как сложно обеспечить себе хороший отдых, когда постоянно решаешь множество задач. Здоровье должно быть в приоритете.
Екатерина Паславская:
Ненормированный график, когда и днем, и ночью могут сорвать, – это тоже вызывает очень большое напряжение. Поэтому иногда вечером можно выключать телефон, чтобы максимально не беспокоили. Либо, например, руководству сообщать о том времени, которое необходимо для отдыха.
Существуют разные способы справиться с неприятным состоянием. Нам рассказали про довольно творческий и несложный. Даже обычное рисование карандашами может стать источником новых сил.
Екатерина Паславская:
Одно из направлений – это арт-терапия. Это могут быть как рисуночные техники, так мы применяем и метафорические ассоциативные карты. Эти карты помогают лучше понять себя, помогают по-другому посмотреть на ситуацию, понять, где можно получить ресурс, чему больше внимания уделить.
Карты очень красочные, с интересными сюжетами и разнообразной тематикой. Но как правильно с ними обращаться и понимать их значение, знает именно специалист.
Екатерина Паславская:
Есть два варианта. Есть, когда карта выбирается человеком из множества вариантов – это более осознанный выбор. А есть, когда карта вытягивается из колоды и человек про нее рассказывает, таким образом он вытаскивает из своего подсознания то, на что он мог не обращать внимание, чего он мог не замечать.
Не игнорируйте свои потребности и обращайте внимание на самочувствие. Ведь кто еще о нас позаботиться, если не мы сами?