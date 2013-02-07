Как списывают на экзаменах современные белорусские студенты? Истории от преподавателя

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Виталий Хорошко.

У Вас на экзаменах студенты пытаются списывать?

Виталий Хорошко, преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

На экзаменах, безусловно, списывать пытаются. Случаев списывания огромное количество, в том числе он связаны с неким юмором. Первый случай, который бы хотелось отметить, сейчас особо популярен наушник. Раньше это ухо было проводное, сейчас – маленькое и беспроводное, на груди устанавливается антенный контур. Бывало всякое. Как-то вставили это наушник и не смогли достать.

Самый классический случай – во время экзамена студент отвечает на вопрос. Тот, кто ему диктует, прямо во время ответа, понимает, что диктует не то. И он сам про себя говорит – стоп. Что в этот момент делает студент? Он тоже непроизвольно говорит стоп. Профессор внимательно смотрит и студент пытает сказать, что сейчас ответит на этот вопрос с другой точки зрения.

Как Вы боритесь?

Виталий Хорошко:

Телефоны сдаем. Очевидно, что списать становится проблематичнее. Поэтому всегда практикуется устная беседа.

Скажите, а глушить не пробовали?

Виталий Хорошко:

На кафедре есть сейчас такие устройства, но я не практиковал.

Сейчас пишут шпаргалки?

Виталий Хорошко:

Это традиционный способ. Как был, так и остался. Берется страничка формата А4, в ней желательно применять шрифт Times New Roman 14, после этого берется 1 на 8, то есть получается на одной страничке 8 страничек текста и все.

Один раз с калькулятором студент пришел, бережно с ним обращался. Оказалось двойное дно, а там – планшет. В юбке сделаны внутренние карманы, девушка уже сдала экзамен, зачетка заполнена, она встает, и все шпаргалки выпадают. Но, оценка уже поставлена, все.

Что касается плагиата научных работ, что делать, если студент просто копирует с источника?

Виталий Хорошко:

Задания курсовых меняются каждый год, каждый год что-то новое происходит. У студентов нет возможности сделать тоже самое, в любом случае они должны внести что-то свое.

Есть платные объявления, как с этим бороться?

Виталий Хорошко:

Все эти услуги оформляются в виде помощи и стоят огромных денег. Такие дипломы, как на нашей кафедре, приборостроительные, типовые, те фирмы, которые этим занимаются, они не берутся их делать. А те, кто берется, берут порядка 500 долларов.