Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду

Новости Беларуси. В Витебске 10 молодых добровольцев прошли экспресс-курс по спасению на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попробовать себя в необычном амплуа вызвались 10 юношей. Это лучшие бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка Витебска.

Испытания для ребят выбрали с учетом погоды. На улице – долгожданное потепление. А значит, лед на реках и озерах становится тоньше. Как избежать трагедии, спасти тонущего и не пострадать самому? Как оказать первую помощь? Обучали профессиональные спасатели МЧС и ОСВОДа.

Артем Закревский, командир молодежного отряда охраны правопорядка «Бастион»: Конечно же, понравилась слаженная работа спасателей. Это очень классно, непередаваемо просто. Это люди, у которых стальные нервы, выдержка, здоровье. Восхищение этими людьми.

Дмитрий Суханов, командир водолазно-спасательной службы «Витязь»:

Пока идет время сообщения, время реагирования, дорога, тратятся драгоценные секунды. А у человека, когда он провалился под лед, у него считаные минуты остаются, поэтому проводятся такие занятия. Лучше такими элементарными навыками владеть, чтобы в случае необходимости не спасовать, не растеряться хотя бы.

Многие из этих ребят планируют связать свою жизнь со службой в силовых структурах. Ну а сегодня им выдалась редкая возможность – на один день стать настоящими спасателями.