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Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду

05 февраля 2019 14:26
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Новости Беларуси. В Витебске 10 молодых добровольцев прошли экспресс-курс по спасению на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попробовать себя в необычном амплуа вызвались 10 юношей. Это лучшие бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка Витебска.

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-1

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-3

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-5

Испытания для ребят выбрали с учетом погоды. На улице – долгожданное потепление. А значит, лед на реках и озерах становится тоньше. Как избежать трагедии, спасти тонущего и не пострадать самому? Как оказать первую помощь? Обучали профессиональные спасатели МЧС и ОСВОДа.

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-8

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-10

Артем Закревский, командир молодежного отряда охраны правопорядка «Бастион»:
Конечно же, понравилась слаженная работа спасателей. Это очень классно, непередаваемо просто. Это люди, у которых стальные нервы, выдержка, здоровье. Восхищение этими людьми.

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-13

Дмитрий Суханов, командир водолазно-спасательной службы «Витязь»:
Пока идет время сообщения, время реагирования, дорога, тратятся драгоценные секунды. А у человека, когда он провалился под лед, у него считаные минуты остаются, поэтому проводятся такие занятия. Лучше такими элементарными навыками владеть, чтобы в случае необходимости не спасовать, не растеряться хотя бы.

Многие из этих ребят планируют связать свою жизнь со службой в силовых структурах. Ну а сегодня им выдалась редкая возможность – на один день стать настоящими спасателями.

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-16

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-18

Как спасти тонущего и оказать ему первую помощь? В Витебске добровольцы прошли экспресс-курс по спасению на льду-20

# МЧС Беларуси # общество # Артем Закревский # Дмитрий Суханов # Фотофакт

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