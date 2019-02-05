«Все их работы более чем достойны». В Беларуси наградили победителей фотоконкурса, посвящённого Году малой родины

Новости Беларуси. В Беларуси планируют развивать фотоискусство в жанре городской фотографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в регионах чаще будут работать тематические выставки, где авторы смогут заявить о себе.

Об этом 5 февраля сообщили на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса, посвященного Году малой родины. В числе победителей – семь авторов. На кадрах – деревенские пейзажи, люди и их неподдельные эмоции. Всего на участие в конкурсе было принято больше 3 тысяч заявок. Творчество наиболее талантливых отметили дипломами и ценными призами.

Светлана Альшевская, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»: Снимок произошел случайно. Нам сообщили местные жители, что у них собираются аисты. Тогда мы поняли, куда деваются наши с начала августа.

На этот конкурс я около 50 фотографий загрузил на разные тематики: «Мои земляки» и «Пейзажи». Но жюри выбрало такую фотографию.

Михаил Копычко, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»: Фотографию сделал совершенно случайно, прогуливаясь по городу Могилеву после дождя. Увидел компанию девчонок, которые как коты миску со сметаной, обходили лужу.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Все их работы более чем достойны для того, чтобы быть представленными на каких-то городских выставках. Этот жанр, это направление необходимо развивать. Я использовал бы эту возможность, чтобы обратиться к городским властям: присматривайтесь и используйте этот потенциал нашей культуры, нашей духовности.

Фотоконкурс не завершается – организаторы анонсировали следующий этап. Кроме того, в нашей стране собираются запустить мультимедийный интернет-проект «Необычайные деревни». Здесь можно будет онлайн познакомиться с сельскими обычаями, бытом, танцами и песнями белорусов, включенными в список нематериальных культурных ценностей.