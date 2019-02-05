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«Есть экземпляры, которые уже трудно найти». Музей белорусской вычислительной техники создали в Мяделе

05 февраля 2019 13:00
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправляется в Мядель.

Учитель информатики Вячеслав Савчик в Мядельскую гимназию-интернат пришёл в 2004 году. До этого мир компьютеров уже освоил, причём самостоятельно: по книгам, инструктажу знакомых и на практике вместе с детьми.

«Есть экземпляры, которые уже трудно найти». Музей белорусской вычислительной техники создали в Мяделе-1

На новом месте в кабинете информатики создал музей отечественной вычислительной техники. Здесь более двух сотен экспонатов: начиная от стареньких счётов до современных компьютеров. И, кстати, экскурсию по музею можно пройти дистанционно на сайте гимназии.

«Есть экземпляры, которые уже трудно найти». Музей белорусской вычислительной техники создали в Мяделе-4

Вячеслав Савчик, учитель информатики ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя»:
Многие в своё время начали выкидывать устаревшие компьютеры, бытовые калькуляторы и предлагали мне их забрать. А с помощью них пытался оформить кабинет информатики.

У меня собралось их довольно много, и возникла идея попробовать собирать. Был объявлен клич по ученикам, учителям, знакомым, родителям. И потихоньку дети начали приносить. И вот получилась коллекция. А потом превратилась, может быть, в фанатизм. Пошел целенаправленный поиск экспонатов. В нашей коллекции более 80% отечественных калькуляторов собрано. Есть экземпляры, которые уже трудно найти.

«Есть экземпляры, которые уже трудно найти». Музей белорусской вычислительной техники создали в Мяделе-7

# Достопримечательности Минской области # общество # Вячеслав Савчик

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