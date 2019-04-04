Как спасти дом, стоящий на краю пропасти? В Мозыре приём граждан провёл Юрий Шулейко

Новости Беларуси. Жители Мозыря добились возвращения банковского отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои аргументы горожане изложили в обращении на «Большой разговор с Президентом».

Сегодня подготовку объекта к открытию проинспектировал помощник Президента по Гомельской области Юрий Шулейко. На контроле еще остаётся 17 из 139 поступивших из региона вопросов. Однако работа с обращениями гражданам здесь заслуживает отдельного внимания. Положительная динамика как наглядное подтверждение эффективности работы местной власти.

Александр Добриян, СТВ:

Крупнейшее в этом районе банковское отделение закрыли в ноябре 2018. Обычная оптимизация. Банку просто не нужно здесь помещение в 1000 квадратных метров. Правда, такая экономия существенно ухудшила качество жизни сразу шести тысячам горожан. Заплатить коммунальные платежи или получить пенсию рядом с домом стало невозможно.



Люди воспользовались возможностью быть услышанными и задали свой вопрос во время акции БелТА «Ваш вопрос Президенту».





Ева Лавда, житель Мозыря:

Очень не хватает. Там почта одна, это «убийство». Люди ходят туда и платят, не все же грамотные и умеют карточками этими пользоваться. Разговора быть не может. Нужно открывать банк, чтобы пришли, оплатили и пошли.





Оказалось, лишать мозырян банковского отделения никто не собирался. Оно будет, только компактное.





Олег Сосновец, директор филиала банка :

Достигнута договоренность с новым собственником здания об аренде части площадей в этом здании под открытие отделения по прежнему адресу. Предполагаемый срок открытия – второй квартал.







Не все свои вопросы мозыряне адресовали главе государства. Хватает и представителям власти на местах. Устроить внучку на работу, помочь пройти медицинское обследование или, например, спасти дом, стоящий на краю пропасти.

Валентин Крицкий, житель Мозыря:

Вода она своё дело сделает. Она уже много сделала. Идёт осадка территории, и идет осадка дома.



Валентин Крицкий рассматривает свой дом в подзорную трубу, но трещины видны невооружённым взглядом. Мужчина уверен: дом подмывают ливневые стоки, которые сегодня со всего квартала стекают вниз по холму прямо к стенам дома.





Александр Байков, заместитель генерального директора коммунального предприятия:

Дому ничего не угрожает. Мы неоднократно обследовали коллегиально стены: нет деформаций конструкции, нет отслоений и динамических трещин, они все в статике долгое время.





На всякий случай на трещины поставили маяки. Наблюдение продолжат. Так же как и работу с гражданами. К слову, эффективность деятельности местных властей в этом направлении заслуживает положительных оценок.





Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Нельзя не слышать людей. Потому что проходит время, появляется ситуация, а обращения граждан в Гомельской области выглядят имеющие положительную динамику, и из года в год количество обращений уменьшается. Система работы с гражданами выверена, она идет в том направлении, которое необходимо.