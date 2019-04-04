Изменится движение общественного транспорта по ул.Уманской

Новости Беларуси. На выходные улицу Уманскую закроют для движения – здесь проведут ремонт дороги. Временно изменится работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На выходные улицу Уманскую закроют для движения – здесь проведут ремонт дороги. Временно изменится работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
57 автобус в направлении Семашко отправится по Дзержинского со съездом на Алибегова, а обратно — прямо без заезда на Железнодорожную.
Троллейбусы № 31 со стороны Гурского будут ходить до станции метро «Михалово». 47 свернёт с Любимова на проспект Газеты правда, затем на Голубева, а после по Дзержинского направится до Жукова и далее по маршруту.
А 63 в сторону Дружной объедет ремонтируемый участок по Щорса, а обратно – прямо по Железнодорожной и свернёт на Алибегова.
Анатолий Демидович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
В этот же период будет закрываться улица Аэродромная: четная сторона – на 6, 7, 8 апреля и нечетная сторона будет закрыта 9 и 10 апреля.