Изменится движение общественного транспорта по ул.Уманской

Новости Беларуси. На выходные улицу Уманскую закроют для движения – здесь проведут ремонт дороги. Временно изменится работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

57 автобус в направлении Семашко отправится по Дзержинского со съездом на Алибегова, а обратно — прямо без заезда на Железнодорожную.

Троллейбусы № 31 со стороны Гурского будут ходить до станции метро «Михалово». 47 свернёт с Любимова на проспект Газеты правда, затем на Голубева, а после по Дзержинского направится до Жукова и далее по маршруту.

А 63 в сторону Дружной объедет ремонтируемый участок по Щорса, а обратно – прямо по Железнодорожной и свернёт на Алибегова.