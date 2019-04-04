Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя

Новости Беларуси. Более 1000 солдат и 130 единиц боетехники приняли участие в масштабных учениях под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональное мастерство оттачивали военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады. На полигоне были также танки, самоходные артиллерийские установки, самолёты и боевые беспилотники. Подразделению предстояло отразить удар условного противника и перейди в контрнаступление.

По данным разведки: к позициям приближается мобильная авиация противника. Её задача – разбить оборонительные ряды наших войск. Это сценарий тренировки. Но тут же птички попадают в клетку. В деле – зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска». Военные отрабатывают тактику оборонительного боя. Арена для манёвров – Борисовский полигон. Первый удар блокирован, войска заняли позиции. Мишень в небе уничтожена.

Александр Лучонок, СТВ:

И вот снова войскам приходится обороняться. Условия и замысел здесь меняются буквально каждую минуту. В этом и суть проверки. Военным нужно уметь четко отработать все вводные. С учетом масштаба – а это более тысячи человек – каждая задача со звездочкой. К тому же оценивается не только готовность самих военнослужащих, но и возможности современной техники.

Бой продолжается на земле. Развертывается минометная батарея. Условный противник пытается прорваться через оборону по флангам. Но тут же натыкается на суровый кулак. В действии модернизированные танки Т72-Б. Всего на передовой около 130 единиц техники. Обкатываются, в том числе, и новые образцы военпрома. Чем не повод, проверить их в деле?

Сергей Бобриков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хорошо показали новые танки с новым прицельным комплексом. Посмотрел, как выполняют задачи с беспилотного авиационного комплекса. Конечно, это новое, это нужное. Сегодня хорошо бы показать этим всем молодым людям то, чем занимались вот эти ребята, которые были в танках, БМП

Кстати, сегодня действия бойцов 120-ой бригады оценивали не только командиры, за ходом тренировки наблюдали парламентарии, военные атташе, аккредитованные в Беларуси и иностранные наблюдатели. Это коллеги из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Нам как говориться скрывать нечего.

Петер Кыйов, иностранный наблюдатель (Эстония):

Наблюдать за этими тактическими учениями было интересно, позитивно. Самое главное, что Беларусь это сделала добровольно.

По сценарию войскам предстояло не только отразить удар агрессии, но и перехватить инициативу. Для этого в учебном бою подразделения использовали так называемый комплексный удар. Бронетанковой, артиллерийской и авиационной силы. Итог – противник разбит, рубежи защищены. Об этом и сообщает командование.

Андрей Жук, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования:

В целом результатами я как командующий в данный момент удовлетворён. Бригада готова и способна выполнить задачи, которые перед ней стоят.