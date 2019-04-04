Прямой эфир

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя

04 апреля 2019 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 1000 солдат и 130 единиц боетехники приняли участие в масштабных учениях под Борисовом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -1

Профессиональное мастерство оттачивали военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады. На полигоне были также танки, самоходные артиллерийские установки, самолёты и боевые беспилотники. Подразделению предстояло отразить удар условного противника и перейди в контрнаступление.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -4

По данным разведки: к позициям приближается мобильная авиация противника. Её задача – разбить оборонительные ряды наших войск. Это сценарий тренировки. Но тут же птички попадают в клетку. В деле – зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска».

Военные отрабатывают тактику оборонительного боя. Арена для манёвров – Борисовский полигон. Первый удар блокирован, войска заняли позиции. Мишень в небе уничтожена.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -7

Александр Лучонок, СТВ:
И вот снова войскам приходится обороняться. Условия и замысел здесь меняются буквально каждую минуту. В этом и суть проверки. Военным нужно уметь четко отработать все вводные. С учетом масштаба – а это более тысячи человек – каждая задача со звездочкой. К тому же оценивается не только готовность самих военнослужащих, но и возможности современной техники.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -10

Бой продолжается на земле. Развертывается минометная батарея. Условный противник пытается прорваться через оборону по флангам. Но тут же натыкается на суровый кулак. В действии модернизированные танки Т72-Б.

Всего на передовой около 130 единиц техники. Обкатываются, в том числе, и новые образцы военпрома. Чем не повод, проверить их в деле?

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -13

Сергей Бобриков,  депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хорошо показали новые танки с новым прицельным комплексом. Посмотрел, как выполняют задачи с беспилотного авиационного комплекса. Конечно, это новое, это нужное. Сегодня хорошо бы показать этим всем молодым людям то, чем занимались вот эти ребята, которые были в танках, БМП

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -16

Кстати, сегодня действия бойцов 120-ой бригады оценивали не только командиры, за ходом тренировки наблюдали парламентарии, военные атташе, аккредитованные в Беларуси и иностранные наблюдатели. Это коллеги из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Нам как говориться скрывать нечего.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -19

Петер Кыйов, иностранный наблюдатель (Эстония):
Наблюдать за этими тактическими учениями было интересно, позитивно. Самое главное, что Беларусь это сделала добровольно.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -22

По сценарию войскам предстояло не только отразить удар агрессии, но и перехватить инициативу. Для этого в учебном бою подразделения использовали так называемый комплексный удар. Бронетанковой, артиллерийской и авиационной силы. Итог – противник разбит, рубежи защищены. Об этом и сообщает командование.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -25

Андрей Жук, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования:
В целом результатами я как командующий в данный момент удовлетворён. Бригада готова и способна выполнить задачи, которые перед ней стоят.

Наука побеждать. Под Борисовом прошли военные учения по ведению оборонительного боя -28

Нюансы в подготовке бригады все-таки есть. Куда без них? Офицеры делятся наблюдениями, но благодаря такому четкому подходу: обращать внимание на каждую деталь – воинское ремесло и называют наукой – наукой побеждать.

# Военные учения # общество # Андрей Жук # Сергей Бобриков # Петер Кыив # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как спасти дом, стоящий на краю пропасти? В Мозыре приём граждан провёл Юрий Шулейко
04 апреля 2019 19:43

Как спасти дом, стоящий на краю пропасти? В Мозыре приём граждан провёл Юрий Шулейко

Изменится движение общественного транспорта по ул.Уманской
04 апреля 2019 18:45

Изменится движение общественного транспорта по ул.Уманской

Проходка первого тоннеля 3-й линии метро практически завершена
04 апреля 2019 18:38

Проходка первого тоннеля 3-й линии метро практически завершена