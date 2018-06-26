Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ

Новости Беларуси. На Минщине подсчитывают убытки от небывалой жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 30 тысяч гектаров полей буквально сгорели на солнце. Две трети из них – озимые зерновые. Больше всего пострадал юг области – Несвижский, Пуховичский, Солигорский, Любанский и Стародорожский районы.