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Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ

26 июня 2018 15:11
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Новости Беларуси. На Минщине подсчитывают убытки от небывалой жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ-1

Около 30 тысяч гектаров полей буквально сгорели на солнце. Две трети из них – озимые зерновые. Больше всего пострадал юг области – Несвижский, Пуховичский, Солигорский, Любанский и Стародорожский районы.

Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ-4

Жара негативно повлияла на урожай и в Березинском районе. Там погибло около 13% зерновых.

Подробнее – в видеоматериале

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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