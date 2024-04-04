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Как создавался уникальный спектакль-концерт «Треугольник надежды»? Поговорили с режиссёром

04 апреля 2024 08:43
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Вавилов, режиссер, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, и Ксения Ходас, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. 

Юрий Царев, ведущий:
Когда пришла идея создать спектакль-концерт? И почему выбрали название «Треугольник надежды»?

Как создавался уникальный спектакль-концерт «Треугольник надежды»? Поговорили с режиссёром-1

Александр Вавилов, режиссер, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства:
Время, когда созрела такая идея, было давно. Просто подходящего случая не было. А тут такая замечательная история в нашей стране, глава государства выделяет гранты на создание нужного особого проекта. Таким нужным проектом сочли и «Треугольник надежды». Почему такое название? В разные тяжелые времена, а Великая Отечественная война – это было очень тяжелое время, испытание для народа, должно что-то в человеке оставаться человеческое, которое выводит его в будущее. И ничего лучше человечество не придумало, чем вера, надежда и любовь. Эти три основы человеческого существования сохраняют род людской на земле. Я попытался об этом рассказать в лицах, из этого сложился треугольник.

Подробности в видео.

# Театр # общество # Юрий Царёв # Александр Вавилов

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