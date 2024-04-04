«Силы находила в своих песнях». Злата Ярошевич о подготовке к детскому вокальному конкурсу «Славянского базара – 2024»

Александр Меженный, ведущий: Мы знаем, что это не первый твой шаг к победе, у тебя было четыре попытки. Три раза ты попадала в финал. Один раз была в полуфинале. И ты каждый год штурмовала этот Олимп, чтобы стать победителем национального отбора.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Злата Ярошевич, представитель Беларуси на XXII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024», и Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.

Продолжаем говорить о фестивале. На большой сцене Летнего амфитеатра выступят не только танцевальные коллективы. Отдельная часть программы фестиваля – состязания среди юных вокалистов.

Злата Ярошевич, представитель Беларуси на XXII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2024»: Очень долгий был путь, это огромный труд моих педагогов, авторов песен, дизайнеров, поддержка моей семьи, друзей. Для меня это что-то особенное. Я очень хотела побывать на этой сцене. Силы находила в своих песнях, в первую очередь я думаю о своем исполнении, я проживаю эту песню, это мне дает силы.

Светлана Стаценко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Сколько народа, столько и мнений. Я не скажу, что мы в этом году были больше готовы, чем в прошлых. Мы измором взяли.

Александр Меженный:

Какие композиции будут представлены в этом году?

Злата Ярошевич:

На белорусском языке «Сонца Беларусі», которую написали чудесные люди, автор музыки Светлана Стаценко, автор слов Анна Селук. Вторая композиция – это каверная песня The Beatles, она была написана для мультфильма «Зверопой» и называется Golden Slumbers.