Беларусь входит в топ-15 экспортёров мяса птицы, говядины и колбасных изделий

Международный форум «Беларусь мясная» открывается в столице. Цели и перспективы развития отрасли обсудят представители бизнеса, эксперты и технологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренд последних нескольких лет: наши мясокомбинаты производят все больше готовой продукции, продолжают осваивать новые направления. Предприятия нацелены на бонус в виде увеличения добавленной стоимости и стремятся получить сопутствующую продукцию, в частности, кожевенное сырье. Беларусь входит в число 15 ведущих мировых экспортеров мяса птицы, говядины и колбасных изделий. Нашими главными рынками остаются страны СНГ, ЕАЭС и Китай.