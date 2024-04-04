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Беларусь входит в топ-15 экспортёров мяса птицы, говядины и колбасных изделий

04 апреля 2024 07:52
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Международный форум «Беларусь мясная» открывается в столице. Цели и перспективы развития отрасли обсудят представители бизнеса, эксперты и технологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-15 экспортёров мяса птицы, говядины и колбасных изделий-1

Тренд последних нескольких лет: наши мясокомбинаты производят все больше готовой продукции, продолжают осваивать новые направления. Предприятия нацелены на бонус в виде увеличения добавленной стоимости и стремятся получить сопутствующую продукцию, в частности, кожевенное сырье. Беларусь входит в число 15 ведущих мировых экспортеров мяса птицы, говядины и колбасных изделий. Нашими главными рынками остаются страны СНГ, ЕАЭС и Китай.

# Экспорт # общество

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