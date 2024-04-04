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В школах Беларуси появится новый факультатив

04 апреля 2024 07:18
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«Азбука нравственности». Новый факультатив появится в школах Беларуси. Учебная программа утверждена Министерством образования и рассчитана на учеников младших классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школах Беларуси появится новый факультатив-1

Как поясняют специалисты, возраст от 7 до 10 лет – самый благоприятный период для усвоения социальных норм. Факультатив направлен на воспитание у школьников высоких моральных качеств, формирование правил поведения. В обучении помогут детская литература, мультфильмы, музыкальные произведения, пословицы и поговорки.

Программа рассчитана на 69 часов и включает несколько модулей: о культуре общения, нравственности в семье и школе, патриотизме. Воспитывая в детях любовь к Родине, мы укрепляем наше государство, закладываем надежный фундамент будущего страны.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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