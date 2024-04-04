В школах Беларуси появится новый факультатив

«Азбука нравственности». Новый факультатив появится в школах Беларуси. Учебная программа утверждена Министерством образования и рассчитана на учеников младших классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как поясняют специалисты, возраст от 7 до 10 лет – самый благоприятный период для усвоения социальных норм. Факультатив направлен на воспитание у школьников высоких моральных качеств, формирование правил поведения. В обучении помогут детская литература, мультфильмы, музыкальные произведения, пословицы и поговорки.

Программа рассчитана на 69 часов и включает несколько модулей: о культуре общения, нравственности в семье и школе, патриотизме. Воспитывая в детях любовь к Родине, мы укрепляем наше государство, закладываем надежный фундамент будущего страны.