Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов

В Минске кипит творческая энергия в раках проекта «Молодежный симфонический оркестр Беларуси». Этот интенсивный образовательный марафон собрал под одной крышей самых талантливых молодых музыкантов со всей страны. О том, как рождаются такие инициативы, почему поддержка юных дарований – задача первостепенной важности и какую роль в этом играет бесценное наставничество, мы поговорили в студии с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки.

Ольга Бурдакова, ведущая:

«Молодежный музыкальный мост» – это долгоиграющий проект, очень яркий, интересный. Он начался еще в 2024 году и сейчас успешно продолжается. Как вообще родилась идея собрать талантливых музыкантов?