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Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов

05 августа 2026 07:42
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В Минске кипит творческая энергия в раках проекта «Молодежный симфонический оркестр Беларуси». Этот интенсивный образовательный марафон собрал под одной крышей самых талантливых молодых музыкантов со всей страны. О том, как рождаются такие инициативы, почему поддержка юных дарований – задача первостепенной важности и какую роль в этом играет бесценное наставничество, мы поговорили в студии с нашей гостьей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки.

Ольга Бурдакова, ведущая:
«Молодежный музыкальный мост» – это долгоиграющий проект, очень яркий, интересный. Он начался еще в 2024 году и сейчас успешно продолжается. Как вообще родилась идея собрать талантливых музыкантов?

Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов-2

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Наша программа «Молодежный музыкальный мост» насчитывает уже около двух лет, и я думаю, что она только-только набирает обороты. Если возвращаться к ее непосредственной предыстории, то я думаю, что надо вспомнить 2021 год, когда приказом министра культуры Республики Беларусь было утверждено формирование научно-образовательно-творческого кластера в области профессионального музыкального образования Беларуси. Это такое объединение, в котором совместно работают, во-первых, все учреждения образования, которые готовят музыкантов и ведущей концертной театрально-зрелищной организации Беларуси, то есть там, где профессиональные музыканты продолжают служение искусству, уже получив диплом. Такое объединение, ядром его, кстати, является Белорусская государственная академия музыки. Такое объединение возникло, и первостепенной задачей стало именно укрепление связей между участниками этого объединения. Тут же стала задача поддержки и укрепления духа тех молодых музыкантов, кто только недавно стал на этот прекрасный, но очень сложный путь профессионального музыканта. И вот так родилась идея, что нужна какая-то особая профориентационная программа. «Молодежный музыкальный мост» – это именно такая профориентационная, образовательная, творческая программа, которая предусматривает самые разные форматы. 

Подробности в видео

# Молодежь Беларуси # Молодёжь # Белорусская академия музыки

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