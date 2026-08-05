В Беларуси намолочено более 5,2 млн тонн зерна с учетом рапса

Пятый миллион тонн зерна положили в закрома белорусские аграрии. Всего в стране намолочено 5 миллионов 291 тысяча тонн с учетом рапса. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Убрано 60 % площадей от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В региональном разрезе в лидерах Брестская область – там намолотили 1 миллион 360 тысяч тонн. В центральном регионе – 1 миллион 246 тысяч. На Гродненщине – 994 тысячи тонн зерновых с учетом рапса.

Параллельно в хозяйствах идет заготовка кормов. Всего сена по стране уже есть 470 тысяч тонн. Силоса – более 360 тысяч тонн. Сенажа – свыше 11 миллионов тонн.